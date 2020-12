Miss Italia, Francesca non sale sul podio FOTO

Miss Italia, la villacortesina Francesca Rabbolini non si piazza sul podio.

Miss Italia, la corona è andata a Martina Sambucini

La corona di più bella del Paese è andata infatti a Martina Sambucini, 19 anni, Miss Roma, studentessa. E’ lei Miss Italia 2020: è stata eletta ieri, lunedì 14 dicembre, in un’edizione speciale del concorso, l’81esima, trasmessa in streaming e ben diversa dalle finali tradizionali in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto. Presentata da Alessandro Greco con Margherita Praticò, presidente della giuria Paolo Conticini, la finale, in forma di casting, si è svolta per la prima volta a Roma, nello Spazio Rossellini della Regione Lazio. Seconda si è classificata Beatrice Scolletta, Miss 365, romana; terza Alice Leone, Miss Liguria. Martina Sambucini, nata a Marino (RM), risiede a Frascati (RM). E’ alta 1,78, ha occhi verdi e capelli castani. Diplomata al liceo linguistico, vuole realizzarsi portando a termine gli studi con la specializzazione in Psicologia della comunicazione e del marketing. Contemporaneamente aspira a intraprendere un percorso nel mondo della moda.

Undicesimo titolo per il Lazio

Il Lazio, con l’elezione di Miss Roma, ha vinto per l’undicesima volta il titolo di Miss Italia e raggiunge in questa graduatoria la Lombardia e la Sicilia. Seguono: Veneto con 6; Toscana, Friuli Venezia Giulia e Calabria con 5; Piemonte e Marche con 4; Emilia Romagna e Campania con 3; Liguria, Sardegna, Trentino Alto Adige e Umbria con 2; Puglia e Abruzzo con una miss.

Francesca potrà partecipare all’edizione 2021

Francesca Rabbolini, Miss Lombardia 2020, studentessa 20enne di Villa Cortese, non si piazza sul podio ma potrà partecipare all’edizione 2021, come tutte le altre finaliste regionali che non hanno vinto il titolo. Torna a casa circondata dall’affetto dei suoi cari, mamma Tiziana e papà Giovanni in primis, ma anche di tutti i suoi concittadini, che facevano il tifo per lei. Alla vigilia della finalissima a Roma, era arrivato anche un grande “in bocca al lupo!” da parte dell’Amministrazione comunale.

