Donne In•canto al campo sportivo Rancilio in viaggio “Verso Sud”

Donne In•canto, il mese di agosto parte in musica a Parabiago.

Donne In•canto porta in città l’Adriana Comes Trio

C’è ancora qualche posto disponibile allo stadio Rancilio che stasera, sabato 1 agosto 2020, ospiterà l’Adriana Comes Trio per un concerto “Verso sud”. Sarebbe dovuta essere la serata di chiusura festival, se non fosse che le circostanze – post lockdown – offriranno una coda autunnale d’eventi tra settembre e ottobre. La serata, attraverso canzoni di autori, autrici e interpreti della musica italiana, condurrà il pubblico per mano in un viaggio musicale da Nord a Sud del Bel Paese rendendo omaggio al ruolo della donna nella nostra società. Un concerto che gli artisti hanno progettato appositamente per il festival, un ponte con la prossima edizione che parlerà di Mediterraneo e inoltre l’occasione per ascoltare anche la musica di Davide Berardi, cantautore pugliese di gran pregio che vive da anni a Milano. La prenotazione è obbligatoria sulla piattaforma www.billetto.it. cercando “Parabiago” tra gli eventi che troverete inserendo nel motore di ricerca interno.

