21WebShow: un salotto virtuale ai tempi del Coronavirus

21WebShow: questo il nome del progetto online pensato da Gennaro De Simone, Mirko Iuspa, Olga Ciccone e dal giovane Andrea Roversi, di Cerro Maggiore e studente dell’Istituto Maggiolini di Parabiago.

21WebShow: intrattenimento ai tempi del Coronavirus

“Talk show online condotto da Gennaro De Simone con Regia di Andrea Roversi. Lo scopo è quello di regalarvi un’oretta di intrattenimento e svago con ospiti del mondo dello spettacolo, giornalisti, sportivi e tanti altri!”. Questa la definizione del progetto che è partito su Facebook lo scorso 15 aprile e che sta avendo un vero successo in queste settimane. “E’ un momento duro per chi lavora nello spettacolo e nel mondo dell’animazione, così abbiamo pensato di entrare nelle case delle persone donandogli, attraverso le dirette Facebook, un’ora di intrattenimento e svago” hanno spiegato poi nel dettaglio De Simone e Roversi.

Un salottino virtuale con ospiti d’eccezione

“All’inizio l’appuntamento era quotidiano – hanno spiegato conduttore e regista – Poi abbiamo invece optato per mandarlo in onda il martedì e il venerdì alle 21. Fino a oggi abbiamo avuto oltre 80 ospiti”. E alla testimonianza personale di come si vive quotidianamente questa emergenza sanitaria data da personaggi più comuni, 21WebShow ha ospitato anche personaggi del calibro dell’attore Ernesto Mahieux, Pietro De Silva, o del giornalista Gianni Balzarini, comici di Made in Sud, o ancora personaggi dello spettacolo come Andrea Fratellini, vicnitore di Italian’s Got Talent. “Siamo contentissimi di come sta andando questo progetto, che speriamo di mantenere anche terminata l’emergenza sanitaria – hanno continuato De Simone e Roversi -Anche perché tutti gli artisti hanno dimostrato una disponibilità immensa”.

(nella foto in copertina, da sinistra, De Simone e Roversi)

