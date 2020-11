Verso una nuova Europa? Se ne discute online con gli studenti di Rho. Ci si può collegare da PC, tablet o smartphone al seguente link HTTPS://BIT.LY/2I46U76.

Verso una nuova Europa? Se ne discute online con gli studenti di Rho

Verso una nuova Europa? Questo è il tema della videoconferenza che si svolgerà mercoledì 11 novembre dalle 10.30 alle 12.30, organizzata dalla Rappresentanza a Milano della Commissione europea insieme al Comune di Rho e in collaborazione con Anci Lombardia, e moderata dal direttore editoriale Giancarlo Ferrario e dal giornalista Marco Gibelli del nostro gruppo editoriale Netweek. Coinvolgendo i giovani, il titolo del dibattito sarà “Verso una nuova Europa? Next Generation EU e Green Deal Europeo”, con l’obiettivo di dare un quadro prospettico sulle nuove iniziative e opportunità che l’Unione europea sta mettendo in atto.

L’incontro

All’incontro parteciperanno Andrea Orlandi, vicesindaco di Rho; Massimo Gaudina, Capo Rappresentanza della Commissione europea a Milano; Marisa Sinigaglia, presidente del Consiglio comunale di Rho; Valentina Giro, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Rho; alunni e docenti dell’Istituto Tecnico “Enrico Mattei”. L’incontro sarà moderato dal direttore editoriale Giancarlo Ferrario e dal giornalista Marco Gibelli del nostro gruppo editoriale Netweek.

L’iniziativa si inquadra nel progetto lanciato già nel 2019 dei “Citizen’ Dialogues”, realizzati in collaborazione con le amministrazioni locali con l’obiettivo di incontrare la cittadinanza e diffondere una più corretta informazione sulle attività della Commissione europea. I Dialoghi con i Cittadini sono quindi l’occasione per dibattere, con domande e risposte, le attività dell’Unione europea in modo divulgativo, aperto e colloquiale.

Ci si può collegare da PC, tablet o smartphone al seguente link HTTPS://BIT.LY/2I46U76.

TORNA ALLA HOME