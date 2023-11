Un kit igienizzante in regalo agli studenti delle scuole

I.CE.FOR Spa, industria chimica ecologica di Magenta leader nel settore, offrirà agli istituti scolastici, dalle materne alle secondarie di primo grado pubbliche e paritarie, un kit individuale di prodotti igienizzanti per mani per ogni singolo bambino e studente.

Presenti, insieme al Presidente I.CE.FOR Sergio Antoniuzzi, l'Assessore all'Educazione Giampiero Chiodini e l'Assessore Mariarosa Cuciniello e tre volontari della Protezione Civile di Magenta tra cui il coordinatore Fabio Abbiati.

"Desidero ringraziare il Presidente Antoniuzzi e sua figlia Daniela- ha commentato l'Assessore Chiodini - per la generosità e l'attenzione rivolta alle nostre scuole, un esempio di sensibilità sociale da parte della loro impresa. Un ringraziamento particolare alla nostra Protezione Civile che distribuirà nelle scuole i kit a partire da oggi e nelle prossime due settimane; senza la loro disponibilità questa attività non sarebbe stata possibile. E' la conferma di un valido lavoro in sinergia tra l'Ente, un'azienda privata e una forza sociale come la Protezione Civile".

Si tratta di una fornitura ingente, 2715 sacchetti con 110.000 bustine di gel mani e 5500 flaconcini di prodotto igienizzante.

Le parole del presidente Antoniuzzi:

"Per fortuna i dati ci dicono che siamo usciti dalla pandemia ma il covid circola ancora, pur in modo diverso e con un impatto differente; questo non significa che le regole utilizzate nel pieno dell'emergenza non siano più valide. L'igienizzazione delle mani è fondamentale sempre e ovunque, con particolare attenzione in alcuni ambiti, come le scuole. E la prevenzione è importante sempre. La nostra azienda, che da oltre 40 anni è specializzata nella produzione a proprio marchio e per conto terzi di detergenti, detersivi, disinfettanti di alta qualità destinati all'igiene sia in ambito professionale che domestico, ha pensato di poter ancora dare un contributo importante alla comunità", ha spiegato Antoniuzzi.