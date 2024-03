Un albero donato ai "primini" per ricordare gli anni vissuti a scuola

Un albero donato per ricordare gli anni vissuti a scuola, dove è iniziata la strada della vita: è il bellissimo momento vissuto nelle scuole Toscanini di Legnano venerdì 22 marzo.

Le quinte dell'anno scorso hanno donato un albero ai bambini che hanno iniziato la scuola quest'anno

Nel giardino delle scuole, le classi quinte dell’anno scorso hanno omaggiato la scuola di un bellissimo albero, per augurare un prospero anno scolastico ai bambini che hanno appena iniziato il percorso della primaria.

A conclusione dell’orario scolastico c’è stato il consueto mercatino di Pasqua, organizzato dal Comitato genitori dalla scuola, in collaborazione con alcune studentesse della prima media delle scuole Rita Levi Montalcini, che hanno aiutato e collaborato distribuendo dei bellissimi messaggi insieme ai biscotti della fortuna.

"Un simbolo di vita e di speranza, così come i nostri bambini che sono il verde del nostro futuro"



Molto soddisfatta Sara Cattapan, presidente del Comitato genitori, che ha commentato:

"E’ stato un momento molto emozionante, che rafforza il senso di appartenenza alle scuole Toscanini attraverso un albero simbolo di vita e di speranza, così come i nostri bambini che sono il verde del nostro futuro. Un ringraziamento speciale alle ragazze di prima media che ci hanno aiutate durante il mercatino: sono le nuove generazioni di cui abbiamo bisogno, e devono essere premiate e apprezzate per il loro coinvolgimento in iniziative socialmente utili".