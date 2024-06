Dal 10 al 14 giugno, dalle 9 alle 12, si svolgeranno all'ISIS Bernocchi di Legnano i Laboratori Orientativi rivolti ai ragazzi delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, ai quali è possibile iscriversi ancora per pochi giorni.

Ultimi posti per i laboratori orientativi per scegliere la scuola superiore

I partecipanti saranno coinvolti nella progettazione e realizzazione di un pezzo meccanico, di un capo di moda o di un dispositivo elettrotecnico, per sperimentare in prima persona il tipo di didattica che caratterizza i diversi percorsi formativi dell’Istituto.

Le attività, svolte nei laboratori del Bernocchi, nella sede principale di via Diaz, sono finalizzate all’orientamento degli studenti che il prossimo anno dovranno scegliere l’indirizzo di scuola superiore, per aiutare i ragazzi e le loro famiglie a prendere una decisione consapevole. Per iscriversi, è necessario scansionare il QR code presente nel volantino e compilare il relativo modulo.