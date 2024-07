Ultima campanella per le due maestre: il saluto di tutto il paese

Non un addio ma un arrivederci, perché Daniela Garavaglia ed Elena Colombini continueranno sempre a far parte della comunità di Boffalora anche ora che per loro è giunta la meritata pensione dopo una vita passata alle scuole elementari del paese.

Ultima campanella per le due maestre di Boffalora

«Devo andare in pensione con grande dispiacere perché dopo quarant’anni sono tanto affezionata a Boffalora e alla sua scuola»

Questo il primo commento di Colombini, a cui si accoda subito la collega:

«Vale anche per me anche se sono a Boffalora da “solo” trent’anni».

Un lasso di tempo che per entrambe appare più grande a dirsi che a farsi, tanti sono state i momenti e i volti accumulatisi nel corso dei decenni:

«Le cose che abbiamo fatto poi sono talmente numerose e talmente belle che l’altra sera quando ce le hanno ricordate alla festa per il pensionamento è stata un’emozione strabiliante. Ci hanno ricordato dello scambio culturale che abbiamo iniziato con i francesi nel 1992 e noi oggi abbiamo colleghe che nel ‘92 non erano neanche nate. A pensarci ti sembra che sia accaduto l’altro ieri e questi sono proprio i momenti più belli, perché ti arriva una carrellata di tanti momenti tutti insieme al punto che ti manca l’aria».

Un mestiere fortunato, quello delle due maestre, che oggi come allora consente di avere un punto di vista privilegiato sul mondo circostante e sul rapporto di esso con il passare delle stagioni:

«La cosa sorprendente in questi ultimi anni è stato l’essere la mattina ad accogliere i bambini e avere quelli che erano i genitori che ora sono i nonni e quelli che ora sono genitori che erano i nostri alunni».

Cambiamenti naturali, inevitabili ma mai negativi, almeno non nel piccolo comune sulle rive del Naviglio, perché è proprio in questo rinnovarsi continuo che ognuno, secondo le insegnanti «ha dato la sua impronta, dando origine a una comunità vivace «perché sono stati cambiamenti in armonia».

Il commento della coordinatrice delle scuole medie

A sottolineare il lavoro svolto dalle due maestre non sono poi mancati gli attestati di stima delle colleghe degli altri plessi cittadini, come quelli della coordinatrice delle medie Rosy D’Anna:

«Sono due colleghe insostituibili, sarà davvero difficile per tutto l’istituto andare avanti».

Poche, ma significative parole, come quelle che Colombini ha utilizzato nel tratteggiare il suo percorso di vita:

«Ho fatto il più bel lavoro del mondo e non mi sono accorta di averlo fatto».

Siamo sicuri che invece Boffalora e tutti i suoi bambini, passati e presenti, se ne sono accorti eccome.