Una campanella dal sapore particolare, l’ultima per due colonne della scuola elementare Santa Caterina di Magenta. Ieri, giovedì, per la maestra Maria Carmen Ceriotti e per la bidella Angela Fontana è stato l’ultimo giorno di scuola della loro carriera. Entrambe classe ‘56, hanno fatto parte dell’istituto comprensivo rispettivamente per 22 e 30 anni, accompagnando generazioni e generazioni di bambini nella struttura accanto alla piazza mercato cittadina.

Ultima campanella per la maestra e la bidella

«Abbiamo passato più tempo in questa scuola che a casa e qui lasciamo veramente una parte del nostro cuore - raccontano - Ieri è stata una grande emozione perché si chiude un capitolo importante della nostra vita ed ora ne inizierà uno nuovo».

Mentre per la bidella Angela, il percorso all’interno della scuola è stato lineare, iniziando a lavorare alla Santa Caterina nel ‘93 dopo l’esperienza in una ditta, per la maestra Maria Carmen invece è stato circolare. Ha infatti mosso i primi passi come supplente proprio nella struttura magentina e poi è passata di ruolo con esperienze a Comabbio e Lacchiarella per poi ritornare nel 2001 proprio alla Santa Caterina.

I ricordi più belli

«Per me la scuola è stata innanzitutto una grande passione e quindi non c’è stato mai un giorno in cui mi è pesato andare al lavoro - spiega la maestra Maria Carmen - Quello che mi mancherà di più saranno sicuramente i bambini, anche perché quest’anno termino con una seconda elementare, oltre che ovviamente alle colleghe e alle tantissime attività che si svolgono in questa scuola. C’è inoltre un ricordo che mi porterò sempre nel cuore che è quello della marcia della pace nel 2001 quando hanno partecipato tutte le scuole della città».

Quella delle attività e degli eventi è un aspetto che mancherà molto anche alla bidella Angela:

«Uno dei momenti più belli è sempre stato quello di Natale, in questa scuola infatti ci sono stati sempre tantissimi eventi in occasione delle giornate e festività che ci hanno consentito di immergerci ancor più in queste occasioni. Senza contare ovviamente le colleghe e i bambini che mi mancheranno moltissimo».

Nei giorni scorsi non sono mancate anche le dimostrazioni d’affetto nei confronti delle due neopensionate.

«I miei alunni mi hanno preparato un album con disegni illustrati e delle frasi di augurio che mi hanno fatto veramente emozionare», racconta la maestra Maria Carmen, mentre la bidella Angela: «Le mie colleghe mi hanno fatto piangere e anche dei genitori che mi hanno regalato mazzi di fiori, un quadretto ed un libro».

Come detto dunque per le due donne si aprirà un nuovo capitolo della loro vita, ma hanno già le idee chiare per come riempire le loro giornate.