Dal 9 all'11 settembre 2024, presso la Sala Civica di Buscate, si è svolta una tre giorni di formazione intensiva rivolta ai docenti di ogni ordine e grado dell’Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate.

Tre giorni di formazione per i docenti dell'Istituto Omnicomprensivo Europeo

L’iniziativa, dal taglio altamente laboratoriale, ha offerto ai sessanta partecipanti l’opportunità di sperimentare in prima persona il format del MAB (Mappatura Collettiva e Partecipata), una metodologia innovativa che applica il Challenge Based Learning (CBL) e le tecniche del Design Thinking per affrontare sfide reali e progettare soluzioni creative.

L'obiettivo del percorso è stato quello di fornire ai docenti strumenti pratici e conoscenze utili per implementare l’esperienza del MAB nelle proprie classi, integrandola nel piano didattico, a partire dalla visita della collezione permanente del Mudec di Milano. La tecnologia digitale non è stata proposta come fine ultimo dell'educazione, ma come un mezzo per facilitare l'apprendimento. La tecnologia deve infatti integrarsi con metodologie pedagogiche solide, non sostituirle.

Il ruolo dell'arte nella formazione

I formatori di Onde Alte, già protagonisti di moltissimi eventi formativi in tutto il territorio nazionale, hanno proposto il format “MAB Digital Art”: in questo percorso, i docenti hanno riflettuto sul ruolo dell'arte come mezzo di espressione personale e sociale, lavorando in gruppi per realizzare un prodotto artistico digitale che comunicasse un messaggio di impatto sociale. Attraverso un processo di co-progettazione, i partecipanti hanno sviluppato una maggiore comprensione dell’importanza dell’arte digitale nell'educazione contemporanea.

L’iniziativa si è rivelata un’occasione preziosa per i docenti di tutte le discipline e livelli scolastici, offrendo loro nuovi spunti didattici e metodologie per affrontare la complessità dell’insegnamento contemporaneo.

“Questo approccio esperienziale - sostiene il dirigente scolastico dott. Emanuele Marcora - ha permesso ai docenti, nel duplice ruolo di formati e formatori, di comprendere come coinvolgere attivamente gli studenti nel processo creativo e nella risoluzione di problemi reali, promuovendo il pensiero critico e collaborativo”.

Al termine della formazione, i partecipanti sono stati incoraggiati a portare le conoscenze acquisite nelle loro scuole, promuovendo l'adozione di pratiche innovative e stimolanti per gli studenti.