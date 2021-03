Tra studenti e docenti 900 positivi in una settimana

Tra studenti, docenti e personale scolastico si sono registrati quasi 900 casi positivi in tutta l’area della Città Metropolitana

Le positività tra studenti e docenti

Nella settimana dall’8 al 14 marzo Ats Città Metropolitana di Milano ha ricevuto segnalazioni di 886 casi di tamponi positivi al Covid-19 nelle province di Milano e Lodi: nel dettaglio si tratta di 635 alunni e 251 operatori scolastici. Il numero di persone isolate,

invece, è pari a 7.430: 7.008 alunni e 422 operatori. Il trend dei casi e, soprattutto, degli isolamenti, tranne che per i nidi rimasti aperti la scorsa settimana, è in calo a seguito delle chiusure delle scuole.

Degli 886 positivi, 62 sono del nido, 115 della scuola dell’infanzia, 239 della scuola primaria, 209 della secondaria di primo grado e 261 di quella di secondo grado. Delle 7.430 persone isolate, invece, 836 sono del nido, 1.037 sono della scuola dell’infanzia (tra nido e scuola dell’infanzia sono 1.580 alunni e 293 operatori), 1.967 sono della scuola primaria (1.899 alunni e 68 operatori), 1.997 sono della scuola secondaria di primo grado (1.966 alunni e 31 operatori) e 1.593 di quella di secondo grado (1.563 alunni e 30 operatori). Sono state messe in isolamento 107 classi del nido-scuola dell’infanzia, 108 della scuola primaria, 102 della scuola secondaria di primo grado e 104 di quella di secondo grado.

Inoltre, i casi positivi associati a focolai sono 8 su 62 nel Nido (13%), 29 su 115 nella scuola dell’infanzia (25%), 40 su 239 nella scuola primaria (17%), 39 su 209 nella scuola secondaria di primo grado (19%) e 30 su 261 in quella di secondo grado (11%).

Il bilancio dall’inizio dell’anno

Dall'inizio dell'anno scolastico, Ats Città Metropolitana di Milano ha ricevuto segnalazioni di 15.530 casi positivi: 11.027 alunni e 4.503 operatori della scuola. Il numero totale di persone isolate, invece, è 149.065: 143.313 alunni e 5.752 operatori scolastici.