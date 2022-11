Tornano gli open-day delle scuole Giacobbe Fornaroli

Sono aperte le iscrizioni agli open-day delle due scuole dell’infanzia paritarie Giacobbe e Fornaroli di Magenta e Pontevecchio.

Gli Open day delle scuole Giacobbe Fornaroli

Si inizia sabato 20 novembre dalle 9.30 alle 12.30. Si potranno visitare le sedi di Magenta via s. Crescenzia 73 e di Pontevecchio via Isonzo 29. Occorre iscriversi tramite il link: bit.ly/prenotazioneopenday2022

Le altre date già in programma sono mercoledì 30 novembre dalle 17.30 alle 19.00 e sabato 21 gennaio dalle 9.30 alle 12.30. È già possibile iscriversi tramite il link bit.ly/prenotazioneopenday2022 e sul sito della scuola. Le due scuole sono note per il METODO DELL’ESPERIENZA.

Un metodo basato tutto su tre fattori: fare esperienza, lo sguardo sui bambini, la passione delle maestre. Racconta Manu, una giovane maestra: «Il metodo dell’esperienza è semplice: fare per imparare; toccare per crescere. I bambini vengono guidati a conoscere tutta la realtà che li circonda. Gli spazi della scuola sono curati proprio per questo: nelle aule abbiamo abolito da anni le cattedre e i banchi. Ci sono invece quelli che noi chiamiamo “angoli

dell’esperienza”: l’angolo morbido, la parete da dipingere, il magazzino per semi, rami, bottoni e tappi, la piccola cucina, la zona costruzioni. E appena possiamo usciamo nel parco»

Le due scuole sono infatti circondate da tanto spazio verde, dove ciascuna sezione ha uno spazio per coltivare il proprio orto. I bambini sono educati anche nel piantare, nel curare, nel crescere le piante. E, alla fine, a gustare gli ortaggi che hanno coltivato.

Tutte le attività della scuola

D’estate arrivano anche le piscine, per i giochi con l’acqua.

«Noi siamo convinte che anche le foglie e le pigne del parco possono servire a dipingere o a costruire. E invitiamo i bambini a farlo» – raccont la maestra Susi – «E non restiamo solo a scuola! In questi anni siamo andati anche in gita. Dove? Le gite variano a seconda del tema che scegliamo e dei bambini che troviamo di fronte. È bello poter vivere insieme esperienze nuove che arricchiscono per prima noi. Tutto questo è il nostro metodo!", conclude l’insegnante, tornando alla sua classe che la reclama.

«Le scuole si presentano come un’ottima scelta per i genitori: lo posso confermare di persona» – ci dice Gabriele Bollasina, presidente dell’ente Scuole Materne di Magenta. Papà di tre bimbi che hanno frequentato la scuola, porta la sua esperienza di genitore e di dirigente.

La cucina e la preparazione dei pasti

«Il Metodo dell’esperienza entra nella nostra scuola nel 2000. È un metodo innovativo, studiato all’Università, con pedagogiste che ci aiutano a tenere il personale sempre aggiornato». Sono 1200 infatti le ore di formazione ogni anno erogate al personale docente e non. «L’ente mette la formazione, le maestre la loro passione».

Con 35 tra maestre, personale ausiliario, specialisti, oltre a coordinatrice e responsabile amministrativa è uno degli istituti paritari più grandi della zona.

«Quali sono i motivi per scegliere questa scuola? Il metodo, già detto, a cui aggiungo la passione delle persone che ci lavorano e senza dubbio la cucina» L’ultima scuola di Magenta con cucina interna, vede ai fornelli la chef Sara, specialista in risotti. Olio extravergine “leccino monocultivar”, fatto arrivare direttamente dal produttore salentino; quattro menù all’anno; verdura e frutta km zero sono alcuni dei punti forti nel refettorio del Giacobbe.

«I bambini sono educati anche, e soprattutto, nel cibo» – dice la cuoca, che aggiunge: «Le famiglie si stupiscono: qui i bambini mangiano tutto, a casa no! Cosa farete in questo Open Day? (per partecipare: bit.ly/prenotazioneopenday2022)

Risponde Patti, la coordinatrice, da 23 anni al Giacobbe: «Vogliamo innanzitutto presentarci, dire chi siamo. Per noi fare scuola è incontrare: incontrare i bambini ed i loro genitori. Vedere gli occhi dei genitori e poterli trasmettere la nostra passione. Il nostro metodo parla proprio di un incontro. Un incontro che inizia dalla fiducia dei genitori nei confronti della scuola, e poi l’incontro e la conoscenza del bambino. Quest’anno l’open day sarà suddiviso in turni, ma senza limiti di posto.

L'apertura delle iscrizioni a gennaio

E potranno venire anche i bambini e le bambini a vedere la loro prossima scuola! Quali servizi offre la scuola? Risponde con un sorriso Elena, la “front-office” della segreteria.

«Le scuole sono due. A Magenta il Giacobbe, con ingresso da S. Crescenzia e da piazza mercato. A Pontevecchio il Fornaroli. Entrambe hanno posti per la scuola dell’infanzia (la materna, da 3 a 6 anni); abbiamo anche 30 posti per la primavera (2 anni), molto richiesti dalle famiglie. Per chi vuole offriamo anche il prescuola dalle 7.30 e il doposcuola fino alle 18. La lingua inglese è la seconda lingua, si fa durante l’attività quotidiana. Inoltre abbiamo i laboratori di giocomusica, di psicomotricità, gli orti.

Le iscrizioni? «Apriamo le iscrizioni dal 9 gennaio, per il settembre 2023» Appuntamento quindi all’OPEN DAY, nelle date sopra elencate, dove i genitori potranno scoprire quanto è bello vivere insieme questi anni in cui il bambino si scopre capace di fare guidato da uno sguardo attento e consapevole.

Per partecipare: bit.ly/prenotazioneopenday2022