Dopo la lunga sospensione dovuta alla pandemia e alle conseguenti restrizioni, il Comune di Magenta attraverso la Polizia Locale ha ripreso le lezioni di Educazione Stradale nelle scuole primarie della Città.

Torna l'educazione stradale nelle scuole di Magenta

Un progetto fortemente innovativo, sviluppato da un team di agenti coordinati da un Sovrintendente e selezionati dal Comandante della Polizia Locale Angelo Sallemi che ha visto il coinvolgimento di tutte le classi 4ª delle scuole primarie di Magenta e una 5ª , per un totale di oltre 250 alunni.

Gli incontri, concordati con i dirigenti scolastici, si sono svolti in aula e hanno privilegiato l’interazione tra agenti e studenti. Attraverso spiegazioni sintetiche, immediata e interattiva, anche grazie alle lavagne LIM, sono stati affrontati i temi della sicurezza stradale, con particolare attenzione ai pericoli per pedoni e ciclisti e ai comportamenti corretti da tenere per evitare incidenti.

Le scuole che hanno partecipato

Nel mese di maggio, gli studenti hanno partecipato ad alcune uscite didattiche a piedi su percorsi sicuri individuati dalla Polizia Locale, accompagnati da agenti e insegnanti. Queste uscite hanno permesso di mettere in pratica quanto appreso in aula e di sperimentare direttamente le regole della sicurezza stradale.

Le scuole che hanno aderito al progetto sono:

Scuola Madre Terzaghi – Canossiane

Scuola Santa Caterina

Scuola De Amicis – sud

Scuola Giovanni XXIII – nord

Scuola Beretta Molla – Pontenuovo

Scuola Lorenzini – Pontevecchio

A conclusione del progetto, il Comandante e gli agenti coinvolti hanno incontrato tutti gli studenti e consegnato loro un “Attestato di Partecipazione al Progetto di Educazione alla Sicurezza Stradale – Anno 2024”.

Visto l’interesse e l’impatto positivo, il progetto di Educazione alla Sicurezza Stradale verrà riproposto anche nel 2025.