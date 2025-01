L'Amministrazione comunale di Parabiago, la Dirigenza scolastica e ditta responsabile del servizio refezione scolastica sono intervenuti presso la scuola primaria Travaini per derattizzare e sanificare gli ambienti mensa dopo la segnalazione di presenza di topi.

Topi in mensa a scuola, il sindaco di Parabiago: "Derattizzazione e continui controlli"

Con l’intento di ricostruire quanto accaduto nei giorni scorsi presso il plesso scolastico Travaini e informare in modo trasparente la cittadinanza in merito alle azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale di concerto con la Dirigente Scolastica dell’Istituto comprensivo di Via IV Novembre e la Ditta Dussmann, concessionaria del servizio di ristorazione scolastica, i soggetti coinvolti hanno voluto evidenziare quanto accaduto dalla riapertura della scuola ad oggi:

"Nella giornata di lunedì 7 gennaio l’Amministrazione Comunale, informata dalla ditta Dussmann e dalla stessa Dirigente scolastica, veniva a conoscenza di provvedimenti adottati per garantire la continuazione del servizio mensa la scuola primaria Travaini a causa dell’avvistamento di un roditore e la presenza di tracce, ragione per la quale gli uffici comunali si sono subito attivati, in collaborazione con la stessa Dirigente scolastica e la ditta di ristorazione per effettuare interventi di derattizzazione e sanificazione - fanno sapere gli enti coinvolti - Il giorno 8 gennaio, in seguito agli interventi effettuati, le attività di ristorazione si sono svolte regolarmente previa sanificazione degli spazi mensa e con l’uso di stoviglie monouso. Il 9 gennaio a seguito della presenza di nuove tracce, anche se in misura ridotta, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno coinvolgere e rivolgersi ad ATS Città Metropolitana con la quale ci si è confrontati anche in merito all’opportunità di chiudere o mantenere aperto il plesso scolastico e il servizio di ristorazione. La valutazione, condivisa anche con la Dirigente scolastica e la ditta Dussmann, consultati gli addetti alla derattizzazione e tenuto conto, altresì, che la preparazione dei pasti avviene in locali esterni all’edificio scolastico di Via Olona, quindi somministrati presso la scuola con tutte le misure igieniche previste dalla normativa alimentare, ha portato a non ritenere necessaria la chiusura del plesso scolastico e di mantenere attivo il servizio mensa attraverso l’utilizzo di posate; stoviglie; bicchieri monouso.

Gli ulteriori interventi effettuati

Si è concordato, quindi, di effettuare preventivamente pulizia e idonea sanificazione dei locali ristorazione prima e dopo l’utilizzo degli ambienti e contestualmente si è previsto di proseguire con gli interventi finalizzati a contrastare/monitorare la presenza di roditori e, in particolare, garantire:

1. L’intervento di derattizzazione da parte degli addetti incaricati dalla Società Dussmann al termine dell’attività di distribuzione dei pasti e il monitoraggio costantemente e ripetuto fino alla risoluzione definitiva della problematica;

2. L’intervento da parte dell’Amministrazione, già attuato nella scorsa settimana, con trappole e il conseguente monitoraggio quotidiano all’apertura della scuola;

3. Specifici accorgimenti da parte del personale scolastico.

La mattina del 13 gennaio, all’apertura della scuola, sono stati effettuati controlli e monitoraggio per verificare la situazione. Non avendo effettuato nessuna ulteriore “cattura”, si è ritenuto opportuno proseguire con gli interventi in essere. Inoltre, nella stessa giornata del 13 gennaio, durante la somministrazione del pasto, il SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) di ATS ha effettuato un sopralluogo alla presenza del personale scolastico, del Sindaco e dei dirigenti comunali coinvolti. Il sopralluogo ha accertato l’applicazione di tutte le misure messe in atto (comprese quelle relative al Campo Lotta agli infestanti e quelle del Campo Materie Prime, Semilavorati e prodotti finiti) e la conformità delle modalità di erogazione del servizio del pasto, oltre a constatare che sono state attuate correttamente tutte le procedure previste. Durante il sopralluogo è stata prescritta la chiusura di due fessurazioni (una in prossimità della porta del refettorio opposta all’ingresso e una della finestra prossima all’estintore), alla quale è stato dato corso già nella giornata di ieri.

Gli ultimi accorgimenti apportati oggi