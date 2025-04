Terminano oggi i giochi sportivi studenteschi

Si concludono oggi, giovedì 10 aprile 2025, i Giochi Sportivi Studenteschi, che hanno visto coinvolti centinaia di bambini e ragazzi, appartenenti alle scuole cittadine di Abbiategrasso.

L'evento, caratterizzato da un clima di festa e sana competizione, ha rappresentato un'importante occasione di incontro e di crescita per i giovani partecipanti.

Tuttavia, l'edizione 2025 dei Giochi della Gioventù è stata segnata da una criticità importante legata all'impossibilità da parte dell'amministrazione comunale di concedere l'utilizzo degli spalti al pubblico, relegato in un settore limitato lungo la porzione di campo che costeggia la pista.

“Siamo consapevoli e dispiaciuti per il disagio arrecato – ha commentato il sindaco Cesare Nai – nonostante tutti i tentativi, infatti, non è stato possibile ottenere il via libera all'utilizzo delle tribune per questioni legate alla sicurezza delle balaustre. La struttura che ospita lo stadio presenta numerose carenze, frutto della vetustà dell'edificio, per il quale non sono più sufficienti semplici interventi di manutenzione ordinaria, ma occorre pensare ad una ristrutturazione complessiva. Proprio su questo aspetto voglio rassicurare i cittadini: stiamo già lavorando per poter ripristinare in toto la sicurezza dello stadio attraverso un investimento importante”.