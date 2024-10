Sabato 12 ottobre, nei plessi “Rapizzi” e “Rancilio”, si è tenuta la diciottesima edizione del Campus “Scegliere bene per partire bene”, organizzato congiuntamente dai due Istituti Comprensivi di Parabiago, “Viale Legnano” e “Via IV Novembre”, guidati dalle Dirigenti prof.ssa Monica Fugaro e prof.ssa Antonina Mirabile, nell'ottica di una proficua collaborazione volta a condurre i ragazzi di terza media ad affrontare in modo sereno e consapevole una scelta importantissima che li attende ormai a breve: quella della scuola secondaria di secondo grado.

Tanti studenti di terza media al Campus di orientamento di Parabiago

Sono stati tantissimi gli studenti della macroarea afferente all’ambito territoriale di pertinenza (da Rho a Castano Primo passando per il Magentino ed il Legnanese) che hanno visitato gli oltre trenta stand di istituti di istruzione secondaria di secondo grado della zona per conoscere l’offerta formativa e farsi un’idea sul percorso di studi da intraprendere l’anno prossimo. L'iniziativa ha offerto dunque un'importante occasione di informazione e confronto per orientarsi tra licei, istituti tecnici e professionali.

Soddisfatte dell’esito della manifestazione le referenti per l’orientamento dei due istituti, le prof.sse Furci, Borsani e Croce, le quali affermano: “Il Campus, con le molteplici realtà formative che si propongono, è un ecosistema vivo che coinvolge studenti, famiglie, educatori e rappresenta per i nostri ragazzi un’importante occasione di edificazione sia personale che sociale”.

Raccordo fra primo e secondo ciclo di studi

Un’iniziativa che rientra nei curricula di Educazione Civica dei due Istituti e attua quanto suggerito dalla “Linee Guida ministeriali per l'orientamento”, che suggeriscono di rafforzare il raccordo tra il primo e il secondo ciclo di istruzione e formazione, per favorire una scelta consapevole e ponderata che valorizzi le potenzialità e i talenti degli studenti. Una scelta consapevole rappresenta altresì un ottimo antidoto contro la dispersione scolastica, traguardo in relazione al quale è alta l’attenzione del Ministero preposto.

I due Istituti Comprensivi esprimono una viva gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione e che l’hanno resa possibile.