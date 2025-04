Successo per il ritorno del Pedibus, giunte al Comune ben 113 adesioni

Con la primavera non è tornato solo il bel tempo, ma anche il servizio Pedibus di Arluno. Fermo dal 2019, il Pedibus è ripartito questa settimana e tornerà dal 4 al 9 maggio.

Ad accompagnare i bambini delle scuole Silvio Pellico, Aldo Moro ed Eduardo De Filippo non c’erano solo i volontari, contentissimi di aver potuto reindossare il gilet fosforescente che aspettava nell’armadio da cinque anni, i genitori e la Polizia Locale, ma anche il sindaco di Arluno, Alfio Colombo, e l’assessora all’Istruzione, Miriam Chiodini, che ha dichiarato:

«Sono felicissima di questa iniziativa, è stata un’esperienza meravigliosa, accolta con grande favore dai bambini, dalle famiglie e dalla scuola. Vuole essere un'esperienza da vivere in compagnia, finalizzata a ridurre il traffico nella vicinanza delle scuole e permettere ai bambini di fare movimento e nuove amicizie. Per ora abbiamo avuto 113 adesioni, e gli iscritti sono in aumento».