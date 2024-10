Studenti di Santo Stefano Ticino premiati da Federchimica al Festival della scienza di Genova

Studenti di Santo Stefano Ticino protagonisti venerdì 25 ottobre al Festival della scienza di Genova. L’intera classe terza D della Scuola secondaria di primo grado, accompagnata dall’insegnante Elena Quaglio, è partita per il capoluogo ligure, dove oggi riceverà un premio per essersi distinta nell’edizione 2023/24 del concorso «Chimica, la scienza che salva il mondo», che ha visto la partecipazione di oltre 5mila ragazzi di scuola media da tutta Italia.

Il lavoro sui farmaci di automedicazione

Nella categoria Farmaci di automedicazione è stata assegnata una menzione speciale al progetto «Principi da tutto il mondo» dell’allora classe seconda D della Scuola secondaria di primo grado di Santo Stefano. «Questo elaborato, che elenca i principali farmaci di automedicazione e il loro nome fuori dall’Italia, si è distinto in maniera particolare per aver analizzato cosa accade altrove rispetto alla nostra quotidianità, legandosi in modo molto intelligente ai temi dell’immigrazione e dell’inclusione – spiegano dalla scuola di viale della Repubblica - La scelta creativa ha dato modo di comprendere come il settore dei farmaci di automedicazione supporti le persone di tutto il mondo nella cura dei piccoli disturbi».

L'obiettivo del Premio

Il Premio «Chimica, la scienza che salva il mondo» è promosso da Federchimica, Federazione nazionale dell'industria chimica, e da alcune delle sue Associazioni di settore. Il Premio ha l'obiettivo di appassionare gli studenti alle scienze, e alla chimica in particolare, e orientare verso percorsi Stem alle superiori.

L'ulteriore riconoscimento

La classe seconda D lo scorso anno scolastico ha meritato anche il primo premio della sezione Plastica con un elaborato dal titolo «Plastica in gioco», che ha lo scopo di promuovere il corretto smaltimento dei differenti tipi di plastica sul territorio del Comune di Santo Stefano Ticino. Tale progetto ha visto la partecipazione attiva anche dei bambini di quarta elementare e il coinvolgimento della sezione Avis locale.

La premiazione a Genova

Grazie soddisfazione per i ragazzi dell’attuale terza D, che il 25 ottobre a Genova al Festival della scienza potranno godersi il meritato successo:

«Sono contentissimi – racconta la professoressa Elena Quaglio, promotrice di entrambi i progetti – riceveranno in premio un buono acquisto del valore di 2mila euro».

Elena Quaglio ringrazia tutte le figure che sono state coinvolte, in particolare la professoressa Giuseppina Granata, l’insegnante Maria Grazia Capalbo e il presidente dell’Avis Teresio Cucchetti.