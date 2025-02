Studenti delle medie al cinema per confrontarsi su bullismo e cyberbullismo

Una lezione diversa ed emozionante quella a cui hanno partecipato gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Vittuone, che in settimana hanno avuto l’opportunità di assistere alla proiezione del film Il ragazzo dai pantaloni rosa presso il CineTeatro Agorà di Sedriano.

L’iniziativa, organizzata nell’ambito della Settimana contro il bullismo e il cyberbullismo ha offerto agli studenti numerosi spunti di riflessione su temi sfortunatamente attuali e di grande impatto sociale, come spiega il professor Daniele Ciacci, responsabile delle iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo dell’istituto:

«Il film tratta della vicenda di Andrea Spezzacatena, un ragazzo che nel 2012 si è tolto la vita a causa delle continue prese in giro. Nonostante la terza media sia un periodo un po' particolare, i ragazzi hanno recepito bene la pellicola, in particolare diverse alunne si sono commosse. Questo dimostra come il cinema possa essere un ottimo strumento didattico, che fa leva sull'emotività e sull'empatia. Sicuramente un film del genere deve essere mostrato ai ragazzi senza perbenismo, ma facendo loro passare il messaggio di fondo e analizzando quelli che sono i problemi messi alla luce. Uno di questi è che lo smartphone non è solo un telefono, ma uno strumento che i ragazzi non sanno usare».