Studenti del Liceo d'Arconate e d’Europa in Campidoglio

Da Arconate al Campidoglio.

"Accorciamo le distanze": fecondo gemellaggio con Roma per il Liceo d'Arconate e d'Europa

E' la splendida esperienza vissuta dagli studenti della classe prima C Steam (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) del Liceo d'Arconate e l’Europa è stata ricevuta in Campidoglio venerdì 31 marzo 2023, al termine del gemellaggio "Accorciamo le distanze" con la classe prima R Steam dell’Istituto Einaudi di Roma.

L’iniziativa, interamente finanziata dalla regione Lazio, ha permesso agli alunni e alle alunne di partecipare a un progetto didattico innovativo all’insegna del digitale in cui passato e presente si sono fusi.

Alla scoperta del rilievo archeologico nel corso di un'emozionante settimana di condivisione

"ArcheoSteam" ha visto l’arrivo della classe romana nell’istituto Altomilanese lunedì 27 accolti nella biblioteca di Buscate resa disponibile dall’Amministrazione comunale. Dopo il saluto del sindaco Fabio Merlotti e dell’assessora Debora Allevi, i ragazzi hanno potuto approcciarsi al rilievo archeologico, grazie all’intervento di formatori esperti.

La giornata di martedì 28 è stata dedicata allo studio del sito di Santa Maria in Binda nel comune di Nosate accolti dal sindaco Roberto Cattaneo e dalla storica Patrizia Morbidelli. Nel pomeriggio i ragazzi hanno sperimentato l’emozione del pilotaggio di droni al campo volo di Buscate.

Nella giornata di mercoledì 29 i ragazzi hanno lavorato al progetto nella sede centrale del liceo, raggiungendo in serata Roma. Dopo aver visitato le bellezze della capitale guidati da studenti dell’istituto romano, le classi hanno proseguito i lavori nella storica sede dell’Einaudi.

Venerdì 31 nella sala del Carroccio in Campidoglio, alla presenza del consigliere Dario Nanni, presidente della Commissione Giubileo 2025 e membro della Commissione Cultura, i ragazzi hanno presentato i risultati dell’attività e hanno condiviso le emozioni della settimana passata insieme.

"Nuovi percorsi che cercano di rispondere alle sfide dell'oggi e del domani tra creatività e pensiero scientifico"

Così il dirigente scolastico Emanuele Marcora:

"La ricerca educativa condivisa tra le due scuole ci ha portato a metterci alla prova con nuovi percorsi che cerchino di rispondere alle sfide dell'oggi e del domani attraverso un metodo didattico in cui si coniugano creatività e pensiero scientifico".

La vicepreside Simona Vismara, ideatrice di questa attività, prosegue:

"Questo gemellaggio nasce da un'amicizia tra educatori e da un pensiero pedagogico condiviso, ma vuole concludersi con un'amicizia tra i nostri studenti e le nostre studentesse: scoprire l’altro, infatti, è un modo per conoscere meglio sé stessi e il mondo che ci circonda".