Studentesse, stiliste e anche modelle: applausi per le ragazze del corso Moda

Sul palcoscenico del cinema teatro Brera di Inveruno hanno sfilato le studentesse del corso Moda dell’Istituto di istruzione superiore Marcora, indossando le loro creazioni.

Riflettori puntati sulle creazioni delle studentesse del corso Moda del Marcora

La sfilata è stata un inno alla femminilità, alla bellezza che risiede in ogni donna. La classe 5ª A, curata dalla professoressa Serena Brigante, ha realizzato gli abiti da sposa, come espressione delle abilità acquisite nel percorso formativo; il piccolo e grande capolavoro che racconta la donna ma anche la personalità di ognuno. La classe 4ª F, sempre curata da Brigante, si è ispirata alla figura di Marlene Dietrich e nella capacità di riproporre il maschile nel femminile attraverso la collezione delle giacche. Le classi 3ª A e 4ª A, sotto la guida della professoressa Giuseppa Dell’Anna, nelle loro creazioni si sono ispirate, rispettivamente, alla fragranza del profumo di donna e alla figura del profumo pensato per la Dietrich. La collezione di abiti presentata era pensata per la sera e per i cocktail.

Oltre ai vestiti, anche musica e monologhi sulla consapevolezza del sé

La serata è stata molto applaudita e oltre agli abiti ha visto momenti di musica e monologhi dedicati all’essenza della donna e alla consapevolezza del sé, preparati da Valentina La Gala (docente di Progettazione e storia dell’arte).

Commenta La Gala:

"La sfilata ha voluto essere inclusione, recupero del senso di autostima, presa di coscienza delle proprie abilità, conoscenza di se stesso e dell’altro. Si ringrazia l’alunna Giulia Noto per aver deliziato la sfilata con la sua splendida voce".

Ringraziamenti sono andati poi al dirigente scolastico Antonio Zito e alla vicepreside Lucia Di Leo per la loro disponibilità; al sindaco Sara Bettinelli per il suo sostegno e apprezzamento alle iniziative della scuola. Grazie anche agli assistenti di laboratorio Felice Garagiola e Patrizia Cesareo per il supporto tecnico.