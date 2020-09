I servizi scolastici ripartono a Canegrate. Mensa da subito, pre-post scuola e trasporto dal 23 settembre.

Con la riapertura delle scuole ripartono anche i servizi forniti dal Comune. “A tutti gli iscritti a pre-post scuola e trasporto nei prossimi giorni saranno inviati: dettagli e regole del servizio; patto di corresponsabilità da firmare – spiega l’Amministrazione – In una logica di comunità tutti devono sentirsi impegnati in prima persona a garantire il buon funzionamento dei servizi, per sé e per gli altri. Ricordiamo che nei pre e post-scuola è previsto triage all’ingresso con la misurazione della temperatura anche all’accompagnatore”.

Mensa

“Il servizio mensa, già attivo per l’asilo nido (aperto dal 1° settembre), si svolgerà regolarmente anche alla scuola dell’infanzia Rodari (apertura il 7 settembre; il pasto viene consumato in classe) e alla scuola primaria (apertura il 14 settembre; il pasto viene consumato su tre turni per assicurare il distanziamento).

Abbiamo scelto di aspettare ad avviare gli altri servizi, per applicare regole certe nelle condizioni più sicure: inizieremo il 23 settembre, quando la scuola riprenderà dopo la pausa elettorale e gli orari non saranno più sperimentali”.

Scuola dell’infanzia: pre-scuola

“Il nuovo orario della scuola dell’infanzia Rodari deliberato dal Consiglio d’Istituto il 25 agosto, con ingresso dalle 9 e non più dalle 8 come previsto nel modulo d’iscrizione, ha messo in difficoltà numerose famiglie.

Il Comune offre quindi, a partire dal 23 settembre, un pre-scuola con ingresso dalle 8, in un locale dedicato esclusivamente al servizio e nel rispetto delle norme. In attesa che il Ministero della Pubblica Istruzione assegni all’Ics il personale necessario per coprire interamente la giornata, dato che la scuola dell’infanzia è pubblica e gli iscritti avevano diritto all’orario di otto ore, il Comune si farà interamente carico del servizio, che sarà gratuito“.

Scuola primaria: pre-scuola e post-scuola

“Inizia il 23 settembre: mattino dalle 7.30 alle 8.30; pomeriggio dalle 16.30 alle 18. I ragazzi saranno divisi in tre aule per garantire il rispetto della normativa”.

Trasporto

“Dal 23 settembre sono confermate le due corse di andata e ritorno per la scuola secondaria e la corsa per la scuola primaria. In applicazione delle linee guida per il trasporto scolastico del 31 agosto i bus saranno occupati all’80%. Le iscrizioni eccedenti rispetto alla capienza massima dei pullman saranno collocate in una lista d’attesa secondo questi criteri: pagamenti regolari del servizio nell’anno precedente; data e ora di presentazione della domanda; accertate situazioni particolari di bisogno; distanza dalla scuola. Il mancato rispetto delle norme anti-covid sul mezzo comporteranno un richiamo immediato e, alla seconda violazione, l’esclusione dal servizio”.

