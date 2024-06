Servizi parascolastici: iscrizioni entro il 30 giugno

Anche per l’anno scolastico 2024/2025, i servizi parascolastici del Comune di Abbiategrasso saranno organizzati sulla base delle domande pervenute entro la scadenza del 30 giugno 2024, fino all’occorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Quando effettuare l’iscrizione

È possibile effettuare l’iscrizione ai servizi parascolastici (refezione, trasporto, pre-scuola primaria, post scuola primaria, post scuola infanzia, post mensa 27 ore) unitamente alla richiesta di agevolazione tariffaria, esclusivamente dal 3 maggio 2024 al 30 giugno 2024.

Condizioni per l’accesso ai servizi parascolastici

Non avere situazioni debitorie pendenti relative ai servizi parascolastici e asili nido, comunali, comprese eventuali morosità relative al servizio di refezione scolastica, da parte dell’intero nucleo familiare.

A fronte di ogni domanda di iscrizione pervenuta, verranno verificate eventuali morosità pregresse. Nel caso in cui risultassero situazioni debitorie pendenti, la domanda di iscrizione relativamente ai servizi di trasporto scolastico, pre scuola primaria, post scuola primaria, post scuola infanzia, post mensa 27 ore, non potrà essere accettata. L’accoglimento è subordinato all’estinzione o al rispetto dei termini di rateizzazione del debito pregresso.

Modalità di iscrizione

Le iscrizioni dovranno essere presentate collegandosi alla home page del sito del Comune di Abbiategrasso www.comune.abbiategrasso.mi.it, cliccando nella sezione “Portali Servizi scolastici e nidi” e successivamente "Scuola infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado”” si potrà accedere con lo Spid oppure tramite Cie.

Criteri di accesso ai servizi parascolastici

Per i servizi di trasporto, pre scuola primaria, post scuola primaria, post scuola infanzia, post mensa 27 ore: le domande verranno accolte in base all’ordine di presentazione nel limite massimo dei posti disponibili.

Per il servizio refezione: verranno accolte tutte le domande di accesso al servizio per gli alunni iscritti al modulo tempo pieno (40 ore settimanali).

In caso di esaurimento dei posti disponibili per i servizi di trasporto, pre scuola primaria, post scuola primaria, post scuola infanzia, post mensa 27 ore, sarà formulata apposita lista d’attesa.

Nel caso in cui, al di fuori dei termini stabiliti dal presente avviso, dovessero rendersi disponibili ulteriori posti ed in assenza di lista d’attesa, verrà valutata la possibilità di apertura di nuove finestre per le iscrizioni a copertura dei soli posti disponibili.

Modalità

Vi è la possibilità in fase di iscrizione di scegliere con quale cadenza effettuare i pagamenti, come segue:

Mensile – applicazione tariffa intera con emissione di avvisi di pagamento Pago-Pa

Quadrimestrale (settembre/dicembre) – (gennaio/giugno) applicazione riduzione del 3% con emissione di due avvisi di pagamento Pago-Pa.

Annuale – applicazione riduzione del 7% con emissione di un solo avviso di pagamento Pago-Pa.

Iscrizioni tardive

Le iscrizioni tardive per il servizio di refezione scolastica sono accoglibili durante tutto l’anno scolastico; la fruizione del servizio sarà disponibile entro massimo tre giorni dalla presentazione della domanda.

Le iscrizioni tardive per i servizi di Trasporto, pre scuola Primaria, Post scuola Primaria, Post scuola Infanzia, post mensa 27 ore (comprensivo del relativo pasto) potranno essere accolte, fino all’esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente nei seguenti casi:

Trasferimenti in corso d’anno scolastico per cambio di residenza o per nuova iscrizione presso uno degli Istituti Comprensivi statali siti nel territorio del Comune di Abbiategrasso;

Richieste a seguito di valutazioni del servizio sociale professionale;

Altre eventuali situazioni contingenti e non prevedibili, debitamente documentate, sopravvenute al di fuori dei termini stabiliti per le iscrizioni ai servizi, che saranno oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Istruzione e Asili Nido, compatibilmente con le risorse a disposizione e l’organizzazione del servizio stesso;

Dell’esito della stessa, sarà data comunicazione da parte del Servizio Istruzione e Nidi, entro 15 giorni dalla richiesta. In caso di attivazione del servizio lo stesso avrà decorrenza dal mese successivo, a condizione che il relativo pagamento sia stato effettuato entro il 20 del mese precedente.

Per ulteriori informazioni l’utente può rivolgersi direttamente all’Ufficio Istruzione e Asili Nido di Via F.lli Cairoli, 1, oppure tramite contatto telefonico al numero 02.94692364-372-380.