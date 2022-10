Sedici studenti finlandesi in visita al liceo linguistico

Grazie al progetto Erasmus Plus sedici studenti finlandesi sono stati in visita al Liceo di Arconate e hanno potuto conoscere e visitare il territorio e la cultura italiana.

Studenti finlandesi ospiti del Liceo di Arconate

L’Europa passa anche dal Liceo di Arconate e tra la Lombardia e la Finlandia il passo…è davvero breve. Si è conclusa con successo la seconda parte del Progetto Erasmus Plus- Cooperation Partnership dal titolo ‘United in Diversity’.

Dopo una prima fase di conoscenza e lavori on-line, domenica 9 ottobre sono arrivati ad Arconate 16 studenti e 6 docenti del liceo di Kouvola, in Finlandia. I ragazzi sono stati ospitati dalle famiglie degli alunni del Liceo che hanno scelto di partecipare a questo importante progetto internazionale di accoglienza, condivisione e arricchimento per tutti: studenti, docenti e famiglie. Il ricco programma del gruppo italo-finlandese è cominciato con la cerimonia di benvenuto presso il municipio di Arconate, alla presenza dei sindaci e assessori di Arconate e Buscate e del Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo Europeo che riunisce le due cittadine. Si sono successivamente snodate una serie di visite e workshop sul tema portante del progetto ‘La ricchezza della diversità’.

Le visite degli studenti

Studenti e docenti si sono recati a La Grangia di Monluè a Milano dove hanno conosciuto le storie dei volontari e degli ospiti di questa casa di accoglienza per stranieri richiedenti asilo, profughi di guerra e perseguitati; spazio anche per l’arte con la visita all’Abbazia di Mirasole. Martedì 10 ottobre è stato dedicato alla visita di Torino e del Campus del Centro Unesco, dove gli studenti hanno lavorato sulla Dichiarazione UNESCO sulla Diversità culturale. Il tema dell’educazione alla mondialità è stato invece affrontato il giorno successivo presso i laboratori del Museo

Popoli e Culture del PIME di Milano. I lavori di gruppo sono stati poi esposti e condivisi anche con gli studenti delle classi della Secondaria di Primo Grado dell’Istituto. La terza fase del progetto si svolgerà ad aprile quando gli alunni del Liceo di Arconate partiranno per la Finlandia ospiti presso il Liceo e le famiglie finlandesi.