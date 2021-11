Scuole in vetrina nel cortile del municipio

Orientamento scolastico

Successo a Legnano per il tradizionale campus destinato agli studenti di terza meda e alle loro famiglie. Entro fine mese si farà il bis.

Scuole in vetrina a Legnano per il tradizionale campus di orientamento destinato agli studenti di terza meda e alle loro famiglie in vista della scelta della scuola superiore per il prossimo anno.

Scuole in vetrina a Legnano: il campus ha fatto il tutto esaurito

L'iniziativa si è svolta nel pomeriggio di ieri, venerdì 12 novembre 2021, e ha fatto il tutto esaurito (i 200 posti disponibili, su prenotazione, sono andati esauriti rapidamente). La manifestazione è tornata, dopo la sospensione per emergenza sanitaria dell’anno scorso, per offrire agli studenti e alle loro famiglie il modo di conoscere da vicino le realtà formative e ottenere così le prime informazioni utili a orientare la scelta degli studi superiori e per dare agli istituti secondari superiori un’ulteriore occasione di visibilità rispetto agli open day che saranno organizzati nelle rispettive sedi.

Otto gli istituti che hanno illustrato la propria offerta formativa

Al campus erano presenti stand delle scuole: Isis Bernocchi (istruzione tecnica, liceale e professionale); Istituto Barbara Melzi (liceo paritario scienze umane, economico-sociale e professionale socio-sanitario); Liceo Scientifico Tirinnanzi; Liceo Galilei (liceo scientifico, classico e linguistico); Istituto Carlo dell’Acqua (istruzione tecnologica, economica e liceo artistico); Innovazione Apprendimento Lavoro - Ial Lombardia (corsi di istruzione e formazione professionale); Istituto Mendel (istituto tecnico agrario); Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Ciofs (Formazione Professionale).

Entro fine mese si farà il bis per soddisfare tutte le richieste

Visto il successo dell'iniziativa, gli uffici dell’Istruzione hanno deciso di raccogliere le iscrizioni di chi è rimasto escluso per organizzare una seconda edizione del campus che potrà orientativamente tenersi entro la fine del mese. Per iscriversi occorre inviare una mail a: info.pi@comune.legnano.org.