Scuolabus: esito positivo della gara e da gennaio diminuiscono le rette

Si è conclusa con esito positivo la gara per l’affidamento del trasporto scolastico di Bareggio per i prossimi cinque anni. A presentare l’offerta economicamente più vantaggiosa è stata la Dibiasibus srl, che ha

già avuto in gestione il servizio nell’ultimo anno scolastico.

L'assessore all'istruzione Capuano: Da gennaio diminuiremo le tariffe per andare incontro alle famiglie

“Come testimoniato anche dalla importante cifra che mettiamo a disposizione a fronte di una copertura con le rette molto bassa, la volontà politica di mantenere questo servizio non è mai venuta meno – dichiara l’assessore all’Istruzione Franco Capuano -. L’altra buona notizia è che, con il bilancio 2025, a partire da gennaio andremo a intervenire per diminuire le tariffe e andare così incontro a tante famiglie che sono in difficoltà a pagare la retta".

Il sindaco Linda Colombo: "Il trasporto scolastico, un servizio essenziale"

“Riteniamo il trasporto scolastico un servizio essenziale posto a garanzia del diritto allo studio – aggiunge il sindaco Linda Colombo -. Diverse famiglie di Bareggio e San Martino, soprattutto quelle che vivono in periferia, non hanno alternative per accompagnare i figli a scuola. Da qui il nostro impegno per confermarlo fino alla fine del nostro mandato amministrativo. Siamo molto soddisfatti anche del fatto che a vincere sia stata la Dibiasibus, che conosce già il territorio, ha già lavorato con noi e anche gli utenti si sono trovati bene. Sono certa che questo, anche in virtù di un affidamento quinquennale, ci darà modo di ottimizzare ulteriormente il servizio”.

Il link per iscriversi al servizio

Questo il link per iscriversi al servizio: https://servizi.bareggio.comune.cloud/node/343