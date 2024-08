Scuola, sopralluoghi della Giunta negli istituti del paese

Con l’arrivo del mese di settembre e l’imminente ripartenza dell’anno scolastico l’Amministrazione comunale di Marcallo con Casone ha deciso di effettuare nella giornata del 24 agosto alcuni sopralluoghi all’interno delle scuole del paese.

A raccontare nel dettaglio l’iniziativa è stato il vicesindaco con delega a Politiche sociali e giovanili Elisa Portaluppi, presente durante i giri di perlustrazione:

«Abbiamo ritenuto doveroso visionare lo stato di salute delle strutture comunali a ridosso della ripresa delle attività: non solo i bambini, sono numerose le persone che usufruiscono quotidianamente delle palestre e che abitano i plessi scolastici»

Come spiegato dal vicesindaco, gli assessori hanno preso visione delle criticità presenti:

«Alcune già segnalate dal corpo docente, per poi definire insieme agli uffici e le realtà interessate gli interventi da effettuare. Siamo pragmatici, nessuno ha la bacchetta magica: occorre stabilire un ordine di priorità, compatibilmente alle risorse disponibili e i tempi di attuazione. L’obiettivo naturalmente è predisporre spazi sicuri, confortevoli e adatti alle attività».

Portaluppi ha poi specificato che tra le aree maggiormente ammalorate sono state individuate la palestra e gli spazi esterni ma che in generale ci sono varie questioni attinenti alla manutenzione.

«A nostro giudizio occorre muoversi in due direzioni: la cura e la condivisione. Talvolta si corre il rischio di effettuare opere costose e vistose perdendosi di vista la quotidianità, le piccole cose che però fanno la differenza per la vivibilità e la fruibilità dei luoghi. Anche per questo è necessario sottolineare che chiunque utilizzi le strutture comunali è responsabile del loro mantenimento: si tratta del rispetto del bene comune. Il tempo è poco, cercheremo di fare il possibile entro l'inizio dell'anno e calendarizzeremo gli interventi più importanti da effettuare successivamente, anche nel rispetto delle Linee di mandato della nostra Amministrazione».