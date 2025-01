Scuola, proseguono gli interventi di manutenzione negli istituti di Magenta

Anche durante le festività proseguono le attività dell'Ufficio Tecnico di Magenta. In questi giorni sono infatti proseguiti gli interventi di manutenzione nelle scuole del territorio comunale.

Scuola, prosegue la manutenzione a Magenta

I lavori sono stati così commentati dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Enzo Tenti:

"Oltre alla sostituzione della passerella ciclopedonale in Viale Piemonte, sono proseguiti gli interventi nelle scuole approfittando della chiusura per le vacanze. Dopo un primo intervento su dieci aule già eseguito, sono stati sostituiti i serramenti delle ultime 10 aule della scuola primaria Santa Caterina. Bambini, insegnanti e personale scolastico ritorneranno a scuola il 7 gennaio trovando questa importante novità".

L'intervento era programmato all'interno di un progetto PNRR per la manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della Santa Caterina che ha portato, per questo secondo lotto, fondi per 130 mila euro cui sono stati aggiunti 16 mila euro da fondi di bilancio per un totale di 146 mila euro.