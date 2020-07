Le scuole e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria sono in cima alle priorità dell’Amministrazione comunale di Vanzago: in questo periodo di chiusura forzata, sono stati messi in campo interventi per migliorare in maniera significativa le strutture e per renderle ancora più sicure e più belle. A Settembre, i piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia Collodi troveranno le aule tinteggiate e un pavimento tutto nuovo dove trascorrere piacevoli giornate di gioco e di apprendimento.

Scuola dell’infanzia Collodi: 110mila euro per la nuova pavimentazione

Come indicato nelle linee programmatiche tra le azioni da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2019 – 2024, poi riprese nel Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2020/2022 approvato nel Consiglio Comunale dell’8 aprile 2020, tra gli interventi previsti alle strutture scolastiche è inserita proprio la riqualificazione della pavimentazione di tutto il plesso Scuola dell’Infanzia Collodi. Il progetto è stato predisposto direttamente dal Settore Tecnico del Comune di Vanzago, per un importo complessivo di € 110.000. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per la sostituzione della pavimentazione in materiale vinilico presso la scuola dell’infanzia Collodi.

I lavori

In particolare è prevista la rimozione della pavimentazione in materiale vinilico esistente, la preparazione e lavorazione del sottofondo, la fornitura e posa di uno strato di una guaina sottopavimento isolante, la fornitura e posa di nuova pavimentazione in materiale vinilico comprensivo di fornitura e posa di zoccolatura perimetrale. Il lineoleum di ultima generazione scelto garantisce l’igiene e la necessaria flessibilità per attutire le eventuali cadute dei bambini.

La Giunta ha approvato il progetto con deliberazione n. 63 del 23 Aprile 2020 suddiviso in

due lotti, tenendo conto della possibilità di eseguire i lavori in parte nel 2020 e in parte nel

2021, oppure di eseguirli in una sola soluzione nel caso di piena disponibilità della Scuola

Collodi nel 2020.

La gara d’appalto

La gara è stata avviata con determinazione n. 155 del 12 maggio. Il costo previsto e messo a gara è stato appunto di 110mila euro comprensivo di IVA. La gara, gestita in forma telematica attraverso la piattaforma regionale Sintel, si è conclusa il 3 giugno e sono pervenute 15 offerte. La gara è stata aggiudicata alla ditta M.V. Resilienti Srl di Frosinone con un ribasso sull’importo a base di gara del 21,15% per un importo finale di 79.383,09 IVA compresa. In corso di esecuzione della gara, in considerazione del fatto che la scuola sarebbe rimasta chiusa fino a settembre e che per il centro estivo si sarebbe trovata un’altra soluzione, l’amministrazione comunale ha dapprima scelto di eseguire i lavori tutti nell’estate 2020 per accelerare l’intervento, e poi ha scelto di finanziare l’opera con il contributo messo a disposizione dalla L.R. n°9/20 “ Interventi per la ripresa economica”.