Sciopero della mensa per gli alunni e i genitori di Rho

Adesione totale allo sciopero della mensa per i genitori e i bambini che frequentano la scuola primaria di via Terrazzano a Rho: durante l'ora di pranzo sono usciti dalla scuola per chiedere una migliore qualità dei pasti serviti.

Sciopero di studenti e genitori per chiedere piatti migliori

Questo sciopero indetto dalla Commissione Mensa vuole sensibilizzare innanzitutto Sodexo e il Comune di Rho riguardo i pasti erogati giornalmente ai bambini.

"Dopo mesi di malcontento nei quali i nostri ragazzi tornano a casa dicendo ''ho fame, oggi non ho mangiato'', abbiamo deciso di protestare. E l'adesione è totale! - fanno sapere alcuni dei genitori presenti - Le famiglie non sono più disposte a pagare un servizio così scadente. Perchè il punto su cui ci battiamo è la qualità. Da settembre sono aumentati i buoni pasto ma la qualità non è migliorata. ATS ha imposto un nuovo menù con regole sicuramente più salutari ma anche meno costose. Solo frutta fresca a merende (non più yogurt, biscotti, succhi), no affettati, poca carne (solo di pollo e maiale) e l'introduzione di legumi. Come può Sodexo giustificare tutto questo? Piatti che non vengono nemmeno toccati perchè davvero poco appetibili, pesce acquoso, frittate spugnose... Abbiamo documentato più volte quanto spreco abbiamo ad ogni pasto. E' una vergogna. Ci riempiamo la bocca di belle parole come ''sostenibilità'' ''diminuire lo spreco''...ma è l'esatto opposto".

Un problema da risolvere per i genitori