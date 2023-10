"Scegli il tuo domani" ha messo in vetrina 11 istituti superiori

Successo per il campus di orientamento "Scegli il tuo domani", andato in scena a Legnano sabato 21 ottobre.

Undici istituti superiori in vetrina al Cpia di Legnano

Undici scuole in vetrina al Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, nell’ex scuola Cantù. Tanti sono stati gli istituti superiori e di formazione professionale che sabato hanno animato il campus "Legnano per l’orientamento scolastico", promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Stripes, Rete Relè, i doposcuola e il Centro di aggregazione giovanile e rivolto gli studenti delle terze medie chiamati a "scegliere il domani" e ai loro genitori.

Non solo gli stand ma anche un servizio di consulenza

Una lunga maratona iniziata alle 9.30 e conclusa alle 18, che ha visto un flusso continuo di visitatori per tutta la giornata. La ex scuola Cantù è stata allestita con spazi di confronto e dialogo collocati tra piano rialzato e primo piano. Al rialzato c’erano gli stand dello Ial Lombardia di Legnano, del Ciofs di Castellanza, degli Istituti Dell’Acqua, Bernocchi, Barbara Melzi, Tirinnanzi e Galilei di Legnano. Al primo quelli del Mendel di Villa Cortese, della Top style school di Legnano e degli Istituti Vinci di Gallarate (questi ultimi al loro debutto nell’iniziativa legnanese).

Erano presenti inoltre punti di accoglienza con orientatori, educatori, facilitatori linguistici e mediatori culturali che hanno accompagnato le famiglie nella delicata parte educativa e linguistica con il supporto dei professionisti della cooperativa Stripes.

Tra i visitatori c'erano anche studenti di seconda media

Tra i partecipanti non solo i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado ma anche alcuni studenti di seconda. Un evidente segnale dell’importanza che assume il momento della scelta per le famiglie, tanto da muoversi con un anno di anticipo.

Materiale di orientamento in otto lingue diverse

L'Amministrazione comunale ha messo a disposizione materiale di orientamento plurilingue consultabile tramite qrcode e sul sito internet: https://www.pedagogia.it/stripes/materiali-orientamento-scuole-legnano/. Guide introduttive agli indirizzi scolastici superiori del territorio di Legnano in otto lingue (ucraino, spagnolo, italiano, inglese, francese, cinese, bangla e arabo).

La due giorni si era aperta venerdì con un convegno

La due giorni per l’orientamento scolastico era iniziata venerdì con un convegno organizzato dalla rete interistituzionale delle scuole del territorio aperto a genitori, studenti e docenti che si è svolto nell’aula magna dell’Istituto Dell’Acqua.