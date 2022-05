Sabato la cerimonia di assegnazione delle borse di studio

Riconoscimenti di fine anno

I premi sono intitolati a Fiorella Guri, a Bianca Ballabio e a Pietro Calogero, studenti liceali scomparsi prematuramente nel 2020.

Sabato 28 maggio 2022, alle 10, presso l’Auditorium del Liceo “G. Galilei” di Legnano avrà luogo la cerimonia di assegnazione delle borse di studio “Non omnis moriar” intitolate a Fiorella Guri, a Bianca Ballabio e a Pietro Calogero, studenti liceali scomparsi prematuramente nel 2020.

La celebrazione con la consegna dei riconoscimenti

Due borse di studio del valore di € 500.00 ciascuna saranno conferite a due alunni della Scuola che si sono distinti per meriti scolastici, per la partecipazione ad attività extascolastiche di natura socio-culturale e per particolari situazioni personali. L’evento sarà anche dedicato alla celebrazione della memoria di Fiorella, Bianca e Pietro,

sempre vivi nel ricordo di tutta la comunità scolastica.