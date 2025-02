Rita Levi-Montalcini è di casa a Bareggio: intitolato alla scienziata l'asilo di via Gallina

Dopo un lungo iter burocratico si è tenuta sabato mattina a Bareggio la tanto attesa intitolazione dell'asilo di via Gallina, che d'ora in avanti sarà dedicato a Rita Levi-Montalcini. La pioggia di fine febbraio non ha fermato la cerimonia, che ha visto come ospite d'onore Piera Levi-Montalcini, nipote del Premio Nobel per la medicina.

Intitolato Rita Levi-Montalcini l'asilo di via Gallina

Presenti alla svelatura della targa genitori, bambini, docenti ed ex docenti del plesso scolastico; oltre ovviamente ai membri del consiglio d'istituto dell'asilo, ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale e delle opposizioni consiliari. Tra le autorità politiche vi erano il deputato Umberto Maerna, il senatore Massimo Garavaglia, la consigliera regionale Silvia Scurati. Ad aprire le dichiarazioni pubbliche è stato il sindaco Linda Colombo:

"Grazie a tutti, io voglio ringraziare la dirigente scolastica Mariangela Zanca, perché è stato un lavoro condiviso tra il comune e la scuola; la dottoressa Mautone che ha seguito la parte finale dell'iter burocratico, e ovviamente tutto il Consiglio comunale che ha voluto questa intitolazione e il consiglio d'istituto. Questo era l'unico plesso di Bareggio che non aveva ancora un nome e finalmente dopo molti anni dalla nascita di questo plesso siamo riusciti ad arrivare a un nome".

Subito dopo la parola è toccata proprio alla preside Zanca, che ha dedicato il suo intervento alla figura della scienziata scomparsa nel 2012:

"Oggi per noi è un giorno tanto atteso e davvero speciale e lo dimostrano le maestre non più in servizio e gli ex presidenti del consiglio d'istituto presenti qui. Oggi festeggiamo l'intitolazione della scuola che è un luogo di scoperta, di crescita e di avventura verso il futuro; lo intitoliamo a una donna straordinaria che con il suo lavoro ha illuminato il mondo del sapere e della scienza, che ha sempre creduto nello studio e ha sempre incoraggiato i giovani all'impegno dicendo loro abbiate fiducia in voi stessi. Dedicare a lei questa scuola significa trasmettere ai bambini un messaggio importante: siate voi stessi sempre e credete nelle vostre possibilità, non smettere di farvi domande e inseguite con passione ciò che vi appassiona".

E sull'eredità dell'ex senatrice a vita è intervenuta anche la nipote, dottoressa Piera Levi-Montalcini, che ha più volte fatto rifermento alla rete di scuole che portano il nome dell'illustre zia come a una grande famiglia unita dall'amore per la conoscenza e la curiosità:

"Io sono sempre molto contenta quando mi chiamano alle intitolazioni delle scuole, anche per constatare di persona l'affetto che mia zia gode presso tutta l'Italia; vedere che è ancora così portata a esempio è un grande onore. In Italia non c'è giornale che non critichi il sistema scolastico, che non critichi tutto quello che ci succede senza mai apprezzare quello che c'è di buono, ma di buono c'è veramente tanto e ci sono persone molto sensibili, specie tra gli insegnanti, che lavorano all'infinito per cercare di stimolare i ragazzi. Le scuole sono meno efficienti nelle grandi città, quando la città è un po' più piccola, la gente si conosce di più e la vita è più tranquilla tutto è molto più umano". "Nelle scuole Levi-Montalcini chiediamo di favorire ovviamente lo sviluppo della mentalità scientifica, dell'osservazione e della curiosità, ricordando che dall'imperfezione nasce la perfezione e il fatto di continuare a osservare e a migliorarsi stimola il nostro cervello a progredire. Ai bambini dico sempre che se frequentano una scuola Levi-Montalcini fanno parte della famiglia Levi-Montalcini e quindi zia Rita diventa anche la loro zia. La famiglia Levi-Montalcini è fatta di bambini di tutti i paesi d'Italia".

Al termine delle dichiarazioni di rito si è proceduto alla svelatura della targa d'intitolazione e alla presentazione del murales in onore della scienziata. Una grande fortuna per l'avvenire che attende i piccoli alunni dell'asilo di via Gallina, i quali d'ora in avanti potranno ispirarsi alla lezione di vita di Rita Levi-Montalcini per nutrire i loro sogni e le loro ambizioni.