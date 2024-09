Con l’uscita didattica al MICAM Milano, che le classi del triennio dell’indirizzo Produzioni tessili e sartoriali dell’ISIS Bernocchi di Legnano hanno visitato martedì 17 settembre, riprendono le attività relative ai PCTO per l’anno scolastico appena iniziato.

Riprendono all'Isis Bernocchi le attività di Produzioni tessili e sartoriali

Gli studenti hanno avuto l’occasione di prender parte agli eventi del Salone internazionale di calzature a Rho Fiera, uno dei più importanti al mondo per il settore.

Accolti presso lo spazio della MICAM Academy, punto di incontro tra tradizione artigianale e innovazione, i ragazzi sono venuti a contatto con alcune tecnologie d’avanguardia introdotte nel mondo calzaturiero. Hanno potuto testare l’app Snapfeet di Trya, che permette di realizzare una scansione 3D del proprio piede e di avere una guida alla scelta della taglia di scarpa corretta durante lo shopping nell’e-commerce, e di provare l’esperienza immersiva in uno store virtuale grazie al visore di Prisma Tech. Hanno visto all’opera la stampante di Direct3D, che consente la stampa 3D con materiali morbidi, usata per la produzione dei prototipi delle suole, e sono venuti a conoscenza delle soluzioni adottate nell’ambito della sostenibilità. In risposta agli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 e alle richieste, da parte dell’Europa, di tracciabilità della filiera, ID Factory mette infatti a disposizione delle aziende un portale dove è possibile documentare tutta l’attività di produzione, per la creazione del passaporto digitale della calzatura finita, visualizzabile mediante apposito QRcode.

La partecipazione a un seminario sulle opportunità di lavoro

La visita è proseguita con la partecipazione a un seminario sulle opportunità di formazione per lavorare nel settore. Ospiti e relatori sono stati Matteo Pasca, direttore della scuola Arsutoria di Milano, Alice Marcato, direttore del Politecnico Calzaturiero di Riviera del Brenta, Giuseppe Baiardo, vicepresidente di Assocalzaturifici, e Pauline Gandiol, responsabile dell'Istituto dei Mestieri di Eccellenza, che fa capo al gruppo LVMH, multinazionale proprietaria di oltre settanta marchi di alta moda.

Tema centrale del panel è stata l’importanza di una formazione in grado di coniugare competenze artigianali e tecnologiche elevate.

“Le nostre Maison sono alla continua ricerca di persone da assumere, ma spesso fanno fatica a trovare le risorse adeguate”, ha spiegato Gandiol. “All’interno di LVMH sono stati individuati oltre 280 ‘Mestieri d’Eccellenza’, che comprendono mestieri nel campo della creazione, dell’artigianato e anche della customer experience. Con l'Istituto vogliamo garantire la trasmissione del savoir faire proprio di questi mestieri. I nostri corsi, organizzati in collaborazione con le scuole locali, si trovano in tutta Italia. Nel settore calzaturiero abbiamo per esempio un programma a Riviera del Garda, in collaborazione con il Politecnico. Si tratta di percorsi gratuiti, che prevedono sia una parte teorica sia una pratica, con stage aziendali. A chi li porta a termine con successo diamo un certificato di eccellenza, che è una sorta di passaporto all'interno del nostro gruppo.”

Al termine della sfilata che ha seguito il panel e ha chiuso la visita, gli studenti si sono detti molto soddisfatti delle attività cui hanno partecipato, che hanno contribuito a chiarire possibili scenari futuri per il loro percorso professionale.