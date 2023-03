Riparte nelle scuole il Donacibo

Per il dodicesimo anno si rinnova l’iniziativa del Donacibo promossa dal Banco di Solidarietà Magenta nelle scuole del territorio. A partire da oggi, sabato 11 marzo, e fino a sabato 18, gli studenti potranno portare a scuola alimenti a lunga conservazione da donare alle famiglie in difficoltà del territorio.

I paesi e le città dove sarà presente l’iniziativa sono Magenta, Marcallo, Mesero, Boffalora, Cuggiono, Inveruno, Robecco, Corbetta, Vittuone e Sedriano.

«Siamo partiti nel 2011 con 7 scuole e con il passaparola nel giro di pochi anni siamo arrivati a 20 - prosegue Camerati - Quest’anno se n’è poi aggiunta una nuova. Le famiglie potranno preparare alimenti a lunga conservazione come pasta, riso, legumi, tonno, carne in scatola, alimenti per l’infanzia e in generale alimenti a lunga conservazione, da dare ai propri figli che li porteranno a scuola e li consegneranno nel luogo di raccolta».