Raffica di 100 al Liceo Galilei: premiati gli "studenti eccellenti"

Raffica di 100 al Liceo Galilei di Legnano: premiati gli "studenti eccellenti".

Questa mattina, venerdì 9 luglio, alle 10.30, nell'auditorium del Liceo Galilei di Legnano si è tenuta la tradizionale cerimonia per festeggiare tutti gli studenti delle classi quinte diplomatisi quest'anno con 100/100.

I ragazzi hanno ricevuto un omaggio per ricordare la loro Scuola e una pergamena di congratulazioni per il brillante percorso formativo.

La lista dei premiati