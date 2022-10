Quale scuola dopo la terza media

Prende il via domani, sabato 8 ottobre 2022, un ciclo di eventi per aiutare le famiglie dei ragazzi che termineranno la terza media nel giugno 2023 a scegliere la scuola superiore.

Stand orientativi

Prende il via domani, sabato 8 ottobre 2022, un ciclo di eventi per aiutare le famiglie dei ragazzi che termineranno la terza media nel giugno 2023 a scegliere la scuola superiore maggiormente in linea con gli interessi del proprio figlio, informandosi su corsi, attività, modalità di accoglienza e aiuti possibili. Il programma è organizzato da Irep, Istituto per la ricerca scientifica e l’educazione permanente, in collaborazione con il Comune di Rho e con i Comuni di Arese, Lainate, Pogliano Milanese, Pero, Pregnana Milanese e Vanzago.

Sabato 8 ottobre dalle 9 alle 18 nel cortile dell’IT Mattei in via Padre Vaiani 18 a Rho è prevista una mostra vetrina con stand all’aperto in cui trovare indicazioni utili per gli studenti e le famiglie di chi frequenta la terza ma anche la seconda media, per iniziare a valutare il da farsi. Sono coinvolti i seguenti istituti secondari di II grado e i Centri di formazione professionale aderenti a Irep: liceo artistico Fontana di Arese, liceo classico e delle scienze umane Rebora di Rho, liceo scientifico/linguistico Falcone e Borsellino di Arese, liceo scientifico/linguistico Majorana di Rho; IT Mattei di Rho, Itis Cannizzaro di Rho; IS Puecher-Olivetti Rho; Ipseoa Olmo di Cornaredo; CFP CNOSS-FAP Arese; CFP Clerici di Parabiago; CFP Clerici di Rho; Informagiovani Rho e Aslam. Ci si può iscrivere al link https://bit.ly/MOSTRAVETRINA_2022.

Gli altri appuntamenti

Sabato 22 ottobre alle 9.30 all’auditorium dell’IT Mattei di via Padre Vaiani 18 è prevista una conferenza di orientamento sul tema “In ascolto per sentire, per capire, per scegliere, per incamminarsi”. Interverrà la psicologa e psicoterapeuta Giulia Fusè.

Sabato 26 novembre alle 9.30, sempre all’IT Mattei, una seconda conferenza avrà come tema “Le famiglie nella scelta formativa. I fattori in gioco”. Interverranno le pedagogiste Anna Rezzara e Paola Marcialis.

Per partecipare alle due conferenze è opportuno registrarsi al link https://bit.ly/IREP_Conferenze_Orientamento.

“Ringraziamo IREP per l’intenso lavoro che svolge durante l’anno e per questi eventi che aiutano le famiglie del territorio a orientarsi – commenta l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi – Capire su quale tipo di formazione puntare è fondamentale in vista del futuro di ogni ragazzo e ragazza: queste occasioni permettono di informarsi al meglio e di capire quale sia il percorso di studi più adeguato”.