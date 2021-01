Protesta degli studenti sotto Palazzo Lombardia. Contestata la decisione di proseguire con la didattica a distanza alle Superiori sino al 24 gennaio.

Oggi, lunedì 11 gennaio, oltre 400 persone erano sotto al palazzo di Regione Lombardia per manifestare contro la chiusura delle scuole e per richiedere un rientro veramente in sicurezza.

Durante il presidio c’è stato un flash-mob dell’Unione degli Studenti Milano: “Se non l’avete ricostruita voi, lo faremo noi” recitava lo striscione. L’obiettivo degli studenti è quello di ottenere una riforma della scuola dal basso.