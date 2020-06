Prorogata la convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie. La finalità di queste proroghe consiste nell’accompagnare e superare questo periodo di incertezza in attesa di nuove disposizioni ministeriali in merito alla riapertura dell’anno scolastico 2020/2021.

Con la ripresa delle attività lavorative, i genitori di bambini piccoli dovranno riorganizzare la vita familiare e conciliare nuovamente il tempo del lavoro con quello per la cura dei figli. Pertanto la Giunta comunale, con delibera n.80 del 3 giugno, ha deciso di prorogare di un anno le convenzioni in essere con l’asilo nido gestito dalla Cooperativa Cofol e con le scuole dell’infanzia paritarie. L’Amministrazione comunale intende garantire alle famiglie una pluralità delle offerte educative già attive e in essere.

“Ad oggi non sappiamo ancora quando e con quali modalità apriranno le scuole anche se l’intenzione sembra essere quella di ripristinare le condizioni per permettere a ragazzi e bambini di tornare a giocare e studiare tra i banchi di scuola riappropriandosi, non solo della didattica e dell’educazione in presenza, ma anche della socialità con i propri coetanei, indispensabile in fase di crescita -afferma il primo cittadino Raffaele Cucchi-Pertanto per non rischiare di arrivare impreparati e dover gestire un’ulteriore emergenza che risponda al bisogno di genitori che rientreranno al lavoro come prima, abbiamo deciso di prorogare le convenzioni in essere con le scuole dell’Infanzia paritarie e con il gestore dell’asilo nido Le Impronte. Si tratta di realtà del territorio che hanno sempre svolto una funzione pubblica di carattere educativo e sociale senza perseguire fini di lucro, pertanto un’opportunità di offerta in più per le famiglie parabiaghesi”.