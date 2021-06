Progetto delle Panchine Rosse e Artistiche: ultimato grazie alla partecipazione delle scuole

Il Progetto delle Panchine Rosse e Artistiche è stata promosso dall’Assessorato al Piano strategico, Pari opportunità.

Progetto delle Panchine Rosse e Artistiche

Il progetto promosso dall’Assessorato al Piano strategico, Pari opportunità si è concluso con l’inaugurazione di 9 panchine adottate per dire NO alla violenza attraverso l’arte e la bellezza dalle scuole Anna Frank, scuola secondaria di 1° grado Franceschini di via Tevere, scuola dell’infanzia Pascoli e scuola Federici e con una nuova Piazzetta dei Diritti.

Ultimato grazie alla partecipazione delle scuole

Si conclude il progetto Panchine Rosse, Panchine Artistiche promosso dall’Assessore a Piano strategico, Pari opportunità e conciliazione dei tempi, Sabina Tavecchia, con le ultime 9 Panchine Artistiche realizzate insieme alle scuole primaria Anna Frank, scuola secondaria di 1° grado Franceschini di via Tevere, scuola dell’infanzia Pascoli e scuola secondaria di 1° grado Federici. La realizzazione ha visto anche la lezione dell’artista Gep Caserta, che ha guidato i più giovani nella decorazione delle due panchine nel parco della Ghisolfa. Qui, come a Terrazzano, si è creata inoltre una nuova Piazzetta dei Diritti in quanto alle preesistente panchina rossa e alla prima panchina adottata dalla scuola primaria Franceschini, se è aggiunta la panchina NO alla violenza della secondaria di 1° grado Franceschini e un’altra azzurra per i diritti dei bambini della scuola primaria Pascoli.

Nella stessa giornata è stata completata la bellissima panchina realizzata dai bambini della scuola primaria Anna Frank nel parco Santorre di Santarosa a fianco della panchina rossa.

Chiudono il cerchio le 6 panchine adottate dalla scuola Federici . Le referenti della scuola Federici, Antonella Atronne e Rubina Ferilli hanno così commentano: “La scuola Federici ha aderito all’iniziativa dell’Amministrazione comunale denominata “Panchine Rosse” che ha l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni alla tutela di tutti i diritti, in particolare la parità di genere. Le classi quinte hanno sviluppato la tematica “L’uomo e la libertà” portando avanti i diritti umani che troviamo nella Costituzione, soffermandosi sui diritti violati. Il prodotto finale è una panchina rossa inaugurata il giorno 7 giugno 2021 del Maresciallo Pino e dall’assessore Sabina Tavecchia. Tutte le classi del plesso Federici hanno partecipato con la realizzazione di altre panchine artistiche, sempre legate al tema dei diritti e dell’inclusione. È stato un lavoro interessante, vicino alla nostra realtà quotidiana e siamo felici di poterlo condividere con l’intera cittadinanza”.

Le parole dell'assessore