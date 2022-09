Primo giorno di scuola: il saluto del Comune di Magenta

Ritorno in classe oggi, 12 settembre, anche per gli studenti di Magenta: ad attenderli, oltre ai professori, anche il saluto dell'Amministrazione comunale.

Primo giorno di scuola: il saluto del Comune

Primo giorno di scuola anche a Magenta e, come tradizione, l’Amministrazione comunale rivolge un pensiero speciale ad alunni, docenti e famiglie facendo visita in tutti gli istituti scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado. Quest’anno il saluto nelle scuole si svolgerà in due giorni. Stamattina l’Assessore all’Educazione e al Welfare Giampiero Chiodini ha portato i saluti del Sindaco e dell’Amministrazione comunale in tutte le scuole primarie della città e delle frazioni.

Domani sarà la volta degli istituti per l’infanzia, delle secondarie di primo grado e delle paritarie.

“Questo è un giorno importante, carico di emozioni sia per chi affronta per la prima volta questa nuova avventura che, sono certo, resterà nella mente e nel cuore per tutta la vita sia per quanti ritrovano compagni ed insegnanti, pronti a percorrere insieme un nuovo anno scolastico e di crescita insieme - ha detto l’Assessore Chiodini Avremo tante occasioni di conoscerci meglio e di incontrarci nel corso di questo anno per seguire i vostri progetti e attività e le tante belle iniziative che proporrete; l’Amministrazione è a disposizione di docenti e famiglie per condividere eventuali necessità e difficoltà, per un costante e costruttivo confronto”.

Un pensiero anche ai genitori

A proposito di famiglie, l’Assessore alle Politiche per la Famiglia Mariarosa Cuciniello che domani accompagnerà il collega di Giunta nel giro di saluti, aggiunge: