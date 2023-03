Presentata alla Camera la Radio Bull-Aut contro il bullismo

I ragazzi dell’istituto Carlo dall’Acqua di Legnano venerdì, 17 marzo 2023, durante la conferenza stampa presso la Camera dei deputati, hanno presentato il progetto Bull-aut, una radio che potrà essere ascoltata in tutta Italia e che è stata fondata per contrastare e prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Radio Bull-Aut per contrastare il bullismo

Inizialmente verranno presentati i podcast realizzati dai ragazzi e verranno mandate in onda le interviste.

Successivamente si amplierà comprendendo temi che riguardano il benessere fisico e psicofisico dei ragazzi arrivando ad utilizzarla per un progetto europeo dove ci si occuperà di fare informazione digitale e la radio servirà proprio per fare comunicazione sugli eventi. L’idea è quella di farla partire, tramite Spotify e l’app, nel giro di qualche settimana e l’obiettivo prefissato è quello di far girare la radio a tal punto che poi con gli sponsor e le persone che supportano l’attività possa camminare in autonomia.

La visita alla Camera dei deputati

Prima di iniziare la conferenza stampa gli studenti sono stati invitati a visitare la Camera dei deputati e le

altre stanze rimanendone affascinati e iniziando a porre domande.

“La cosa più bella è stata vedere i ragazzi affascinarsi all’interno di quell’ambiente istituzionale, hanno

iniziato a fare domande. Mi ha fatto capire quanto ci sia bisogno di avvicinarsi alla politica e alle istituzioni”. Ha dichiarato Simona Michelon, una delle responsabili del progetto.

A presiedere la conferenza stampa vi era il deputato Riccardo De Corato:

“Credo sia la prima radio in Italia che servirà, in maniera principale, a denunciare fenomeni di bullismo che purtroppo sono in aumento – ha poi continuato – Mi auguro che questa iniziativa venga ripresa anche in altri istituti per combattere una piaga troppo presente nelle scuole”.

Per Laura Landonio, la dirigente dell’istituto, “la nostra scuola è capofila di una rete regionale per la promozione della salute, non solo fisica ma anche mentale”. È poi intervenuta Simona Michelon, colei che si è occupata della realizzazione del progetto: