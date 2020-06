Premio di Poesia e Narrativa Giovanni da Legnano: ecco chi ha vinto

Premio di Poesia e Narrativa Giovanni da Legnano

Il Premio di Poesia e Narrativa Giovanni da Legnano è giunto alla 25esima edizione. Quest’anno, per l’emergenza Coronavirus in atto, non è stato possibile festeggiare i vincitori con la consueta cerimonia. Per questo motivo il diploma verrà consegnato martedì 30 giugno durante una cena dedicata ai ragazzi vincitori.

Ecco chi ha vinto

