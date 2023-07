Premiati i temi più belli sulla vita di Anselmo Ronchetti

Premiati dal sindaco di Pogliano Milanese Carmine Lavanga gli autori dei migliori temi sulla vita di Anselmo Ronchetti. Il primo cittadino ha consegnato un riconoscimento ai ragazzi delle classi quinte della Scuola Primaria Don Milani che hanno aderito al concorso inserito all’interno del piano allo studio.

Premiati gli elaborati più belli dei ragazzi di quinta

Per la classe 5^A il miglior tema è stato quello di Leonardo Bosani; per la 5^B quello di Matteo Maenza e, per la 5^C quello di Niccolò Riva. A loro è stato donato un gagliardetto del Comune, una bandierina tricolore e il libro «Il Piccolo Principe» scritto in lingua dialettale. «Perché questo premio? Semplicemente perché il grande poeta dialettale Carlo Porta fu uno dei migliori amici del Ronchetti e Anselmo stesso, si dilettava a scrivere in quella lingua.

I ragazzi hanno chiesto al primo cittadino di inserire nel piano allo studio l'insegnamento del dialetto milanese

I ragazzi delle scuole, durante il progetto, sono stati colpiti da questo fatto, tanto è vero che qualcuno di loro ha chiesto la possibilità di introdurre a scuola l’insegnamento del dialetto milanese - afferma l’assessore all’istruzione Gabriele Magistrelli presente alla consegna dei riconoscimenti insieme al sindaco».