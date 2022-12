Premi di laurea a sette giovani meritevoli

Consegnati i premi di laurea a Inveruno.

Premi di laurea ai giovani che si sono distinti nel percorso di studi

I riconoscimenti (del valore di 500 euro ciascuno), destinati ai laureati che si sono distinti nel loro percorso di studi. sono stati distribuiti in aula consiliare nella serata di mercoledì 30 novembre 2022, prima dell’inizio dei lavori del parlamentino cittadino.

"Auguri perché nella vita possiate realizzare i vostri sogni"

"Il contributo vuole essere un aiuto per continuare la vostra strada accademica o professionale - ha detto l’assessore all’Istruzione Nicoletta Saveri - Auguri perché nella vita possiate realizzare i vostri sogni". Il sindaco Sara Bettinelli ha fatto i complimenti oltre che ai neolaureati anche alle loro famiglie che hanno sostenuto i loro ragazzi nel raggiungere gli obiettivi prefissati. "Se ciò che fate è quello in cui credete non fatevi condizionare dagli altri perché solo così realizzerete la vostra vita" ha aggiunto la prima cittadina.

A riceverli sono stati sei ragazze e un ragazzo

I premi sono stati conferiti a Giulia Castiglioni (laurea in Scienze linguistiche 110 e lode), Arianna Comoglio (laurea in Restauro di materiali lapidei e derivati conseguita all’Accademia di Belle Arti di Brera con 110 e lode), Luca Garavaglia (Scienza, tecnica e didattica dello sport 110/110), Lucrezia Milani (Scienze linguistiche 110 e lode), Chiara Paleni (laurea in Bioinformatics for computational genomics 110 e lode), Sara Valentina Podini (Lettere moderne 110 e lode), Giada Pravettoni (Biologia applicata alle scienze della nutrizione 110/110).