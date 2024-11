Confindustria Alto Milanese partecipa alla quindicesima edizione del PMI Day, il tradizionale appuntamento di novembre organizzato dalla ‘Piccola Impresa’ e dedicato agli studenti delle scuole medie ospitati dalle aziende del territorio. Primo appuntamento alla scuola Franco Tosi di Legnano.

Pmi day: le aziende del territorio incontrano gli studenti

Per tutto il mese, sono oltre 1.000 gli studenti delle classi terze delle scuole medie dell’Alto Milanese, che accompagnati da imprenditori del nostro Gruppo Piccola Impresa visiteranno le imprese del territorio. L’obiettivo è quello di introdurre i ragazzi nei contesti aziendali, mostrando loro come lavorano le imprese moderne.

Tema della nuova edizione è “Costruire”. ‘Costruire’ consapevolezza delle proprie aspirazioni, ma anche delle opportunità per realizzarle, ‘conoscere’ per affrontare con le giuste competenze il lavoro di oggi e quello di domani.

Un momento di confronto con gli studenti

Insieme agli incontri in azienda, l’Associazione organizza negli Istituti scolastici, in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori, momenti di confronto con gli allievi e le loro famiglie per rafforzare il dialogo e sostenere i giovani nelle scelte per il loro futuro scolastico e professionale.

“Con l’entusiasmo di sempre - afferma Paola Guffanti, Presidente del Gruppo Piccola Impresa di Confindustria Alto Milanese - avviamo questa nuova edizione del PMI Day con il format già collaudato lo scorso anno e rafforzato per questa edizione. Coinvolgeremo infatti anche le famiglie negli incontri serali nelle scuole per incentivare la conoscenza del nostro tessuto imprenditoriale e per trasmettere il valore anche sociale dell’impresa”.

Gli appuntamenti in programma

Due gli appuntamenti già fissati: 21 novembre ore 18.00 alla scuola media Franco Tosi di Legnano e il 26 novembre ore 21.00 alla Scuola Caccia di Busto Garolfo.

Le scuole medie del territorio coinvolte in questa nuova edizione sono 11 e 48 le imprese. Dalla prima edizione, 200 sono le aziende associate che hanno partecipato, ospitando circa 4.500 studenti.

L’iniziativa ha ricevuto i patrocini del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ed è inserita nella Settimana della Cultura d’Impresa organizzata da Confindustria e nella Settimana Europea delle PMI promossa dalla Commissione Europea.