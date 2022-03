Più di 200 studenti al PalaBorsani per vedere i Knights

L'iniziativa

I ragazzi, i docenti e i genitori delle scuole di Legnano hanno assistito al match fra Knights e Robur Varese

Grande successo per l'iniziativa dei Knights basket di Legnano che ha visto partecipare più di 200 fra studenti e docenti all'ultimo match di campionato.

Gli studenti sugli spalti a tifare Knights

Grande successo per la promozione della "Night School" del più ampio progetto "Knights At School", che venerdì sera, 25 marzo 2022, ha portato al PalaBorsani di Castellanza per il derby contro la Robur Varese, circa 200 tra studenti, docenti e genitori della scuola Barbara Melzi di Legnano e dell'Istituto Mendel di Villa Cortese.

I Knights, sempre vicini ai ragazzi anche nel loro percorso scolastico, oltre a degli interventi nelle ore di educazione fisica per le elementari e le medie, stanno tenendo da qualche settimana anche degli incontri programmati nelle scuole superiori, proseguendo il percorso intrapreso con le borse di studio della LB Charities Foundation e successivamente con quelle della Famiglia Legnanese.

La soddisfazione del presidente Tajana