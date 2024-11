Più di 1.200 studenti parteciperanno alla Pmi day di Assolombarda

Sono più di 1.200 gli studenti che parteciperanno, domani, alle attività promosse da Assolombarda nell’ambito del PMI Day, la “Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese” organizzata, ogni anno, da Confindustria e giunta alla sua quindicesima edizione.

L’iniziativa fa parte delle attività legate alla “Settimana della Cultura d’Impresa” di Confindustria e, inoltre, della “Settimana europea delle PMI” organizzata dalla Commissione Europea.

Il PMI Day, grazie a un ricco programma di incontri promossi nei territori di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi, farà conoscere ai giovani il mondo dell’impresa attraverso visite guidate all’interno delle aziende e incontri tenuti dagli imprenditori stessi nelle aule scolastiche. Il progetto, pensato per rafforzare le connessioni tri giovani e mondo produttivo, coinvolgerà 26 aziende, 17 istituti scolastici e 46 classi.

Scuola e impresa più vicine

Anche quest’anno, la rassegna avvicinerà in modo concreto scuola e impresa. I giovani avranno l’opportunità di entrare in contatto con gli imprenditori e i loro team - alcuni di essi partner storici dell’iniziativa - scoprendo come impegno, competenze e passione siano alla base del successo delle imprese del territorio. Il tema scelto per l’edizione in corso è “Costruire”: costruire consapevolezza delle proprie aspirazioni; costruire competenze per affrontare le sfide future; costruire relazioni che consolidino il dialogo tra scuola e impresa.

Il commento di Paolo Gerardini

“Assolombarda è impegnata, da sempre, a promuovere i valori propri della cultura d’impresa nel suo territorio - ha dichiarato Paolo Gerardini, presidente Piccola Industria di Assolombarda –. Quest’anno, con il tema ‘Costruire’, vogliamo ispirare i giovani a porre le basi del loro futuro, coltivando competenze, consapevolezza e relazioni funzionali al proprio percorso scolastico e professionale. Crediamo fortemente che nelle scuole di oggi si trovino i talenti e gli imprenditori di domani: come Associazione, ci auguriamo, quindi, che essi, grazie pure all’iniziativa, possano imparare in che modo concretezza e ambizione, valori che contraddistinguono il fare impresa, possano contribuire allo sviluppo del nostro territorio. Per Assolombarda, fare una impresa è cambiare, in qualche modo, la realtà: aprire le nostre aziende agli studenti significa, in quest’ottica, dimostrare come passione e impegno quotidiano possano generare, ogni giorno, innovazione e sviluppo tanto fondamentali per il futuro di tutti noi.”

AZIENDE

Milano Botta Ecopackaging Srl (Trezzano sul Naviglio), CATA Informatica (Assago), Creda Enterprise Srl (Corsico), DAV Srl (Rho), Nowal Chimica Srl (Cuggiono), Parfer Siti Srl (Pessano con Bornago), Romagnani Stampi Srl (Pioltello), Secure Network Srl (Milano), Tricodor Srl (Milano), Triumph Italy Srl (Milano)

Monza e Brianza Giovanardi Spa (Concorezzo), Nastrificio De Bernardi Srl (Concorezzo), Tecnorobot Srl (Sulbiate), Virma Spa (Sulbiate)

Lodi Ecowatt Vidardo Srl (Vidardo), Simaco Srl (Corte Palasio)

Pavia Azienda Agricola Allevi Srl (Sannazzaro de' Burgondi), Biffignandi Spa (Vigevano), Brambati Spa (Codevilla), Brustia Alfameccanica Srl (Vigevano), GFL Srl (Siziano), ICS Industria Costruzioni Stampi Spa (Copiano), Merkur Srl (Retorbido), Omav Srl (Vigevano), RTA Srl (Marcignago), Toxicon Srl (Pavia)

SCUOLE

Milano Istituto Comprensivo Arbe Zara, plesso Falcone e Borsellino (Milano), Istituto Comprensivo Armando Diaz (Vaprio d'Adda), Istituto Comprensivo Nerviano (Nerviano), Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi (Buccinasco), Istituto Comprensivo Paullo (Paullo), Istituto Comprensivo R. Franceschi (Trezzano sul Naviglio), Istituto Comprensivo Rosmini (Bollate), Istituto Comprensivo Simona Giorgi (Milano), Istituto Comprensivo Thouar Gonzaga (Milano)

Monza e Brianza Scuola De Amicis (Lissone), Istituto Comprensivo Fermi (Villasanta), Scuola Media Urbani (Muggiò)

Lodi Scuola Cazzulani (Lodi), Istituto Comprensivo Lodi 2 (Lodi)

Pavia Istituto Comprensivo Santa Maria Della Versa (Santa Maria della Versa), Istituto Comprensivo Siziano (Siziano), Istituto Comprensivo Via Dante (Voghera), Scuola Internazionale di Pavia (Pavia)