"Piano Scuola Estate? Una straordinaria opportunità che ancora una volta la Direzione scolastica del Quasimodo è riuscita a trasformare in ulteriore criticità". E' di nuovo guerra aperta tra genitori del Quasimodo e dirigenza scolastica.

Piano scuola estate: genitori infuriati al Quasimodo

Nel mirino una circolare della dirigente "per decisione unilaterale" e definita "inconsistente": "Al piano descritto non corrisponde un’effettiva pianificazione di attività coi docenti con conseguente impossibilità di realizzazione - incalzano i genitori - E' illegittima sul piano formale (l’argomento non era stato discusso e tanto meno deliberato né in Collegio Docenti né in Consiglio di Istituto come invece la Legge prevede e solo questa settimana riunitoo). Al Quasimodo continua a regnare confusione. Mancano le necessarie disposizioni informative alle famiglie – che tutte le altre scuole da settimane e in alcuni casi da oltre un mese hanno pubblicato nei loro siti - con chiara pianificazione di date, luoghi, orari, nomi dei docenti, eventuale necessità di documenti medici: notoriamente precondizioni essenziali per ogni attività soprattutto in epoca di pandemia tutt’altro che debellata. Risultato: nessuna attività partita".

La misisone

"Noi crediamo che questa scuola meriti un futuro più “illuminato”, dialogante, intriso di senso di verità, serenità e fiducia. Non ci faremo scoraggiare da chi cercherà con ogni mezzo di demotivare e continueremo a credere nel valore di creare ponti, sviluppare sinergie, includere, unire, favorire le condizioni affinché i sogni possano trovare concreta realizzazione grazie al supporto di tanti docenti che con passione e competenza, malgrado tutto, interpretano in modo impeccabile la loro missione", concludono i Rappresentanti dei Genitori in Consiglio di Istituto ed il Comitato Genitori pro Liceo Musicale S. Quasimodo di Magenta