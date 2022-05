arese

Il progetto nasce dal bisogno di affrontare un tema a forte vocazione educativa per aiutare gli alunni a crescere come cittadini consapevoli e responsabili

"Parlatene sempre": il progetto dell'Istituto comprensivo Don Gnocchi di Arese.

L’istituto comprensivo Don Gnocchi di Arese, che comprende una scuola dell’infanzia (Peter Pan), due scuole primarie ( G.Pascoli e Dei Gelsi), una scuola secondaria di primo grado (Silvio Pellico), è a conclusione di un percorso educativo che ha attraversato parte dell’anno scolastico, con un progetto afferente l’area dell’Educazione alla Legalità dal titolo "Parlatene sempre" (da Paolo Borsellino).

Il progetto nasce dal bisogno di affrontare un tema a forte vocazione educativa per aiutare gli alunni a crescere come cittadini consapevoli e responsabili partendo dalle stragi di Capaci e di Via d’Amelio, fatti drammatici della storia contemporanea di cui ricorre il trentesimo anniversario nel 2022 e per lo più sconosciuti alle nuove generazioni, perché è importante tramandarne la memoria storica e contrastare ogni forma di violenza e di sopraffazione.

A rafforzare l’idea di questo progetto è anche la comprensione del disagio vissuto dai bambini e dai ragazzi preadolescenti durante il lungo periodo di isolamento dovuto alla pandemia di Covid 19, da qui il bisogno di ritrovare il senso dello stare insieme e di cooperare ad un progetto comune di grande spessore formativo e culturale divenendo protagonisti del proprio apprendimento attraverso una didattica laboratoriale e condivisa.